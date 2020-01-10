Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: "İran 1-2 yıla kadar nükleer silaha sahip olabilir" - Son Dakika
Son Dakika Politika Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: 'İran 1-2 yıla kadar nükleer silaha sahip olabilir' - Son Dakika

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: "İran 1-2 yıla kadar nükleer silaha sahip olabilir"

6 saat önce

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İran'ın 2015 Viyana Anlaşması'nı ihlal etmeye devam etmesi durumunda 1-2 yıla kadar nükleer silaha sahip olabileceğini söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian:

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İran'ın 2015 Viyana Anlaşması'nı ihlal etmeye devam etmesi durumunda 1-2 yıla kadar nükleer silaha sahip olabileceğini söyledi.


Fransız radyosuna konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Eğer 2015 Viyana Anlaşması'nı ihlal etmeye devam ederlerse, kısa bir süre içerisinde 1-2 yıla kadar nükleer silaha sahip olabilirler" ifadesini kullandı.


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Fransa, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:28 Kaynak: İHA
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