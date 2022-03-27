Son dakika: Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: "Mariupol yeni Halep'tir" - Son Dakika
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Son dakika: Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: "Mariupol yeni Halep'tir"

27.03.2022 20:01
Son dakika: Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: "Mariupol yeni Halep'tir"

Son dakika haberi: Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Rus ordusunun Ukrayna'nın Mariupol kentine kuşatmasına değinerek, "Mariupol yeni Halep'tir" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Rus ordusunun Ukrayna'nın Mariupol kentine kuşatmasına değinerek, "Mariupol yeni Halep'tir" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Katar'ın başkentinde düzenlenen Doha Forumu'nda ABD basınına verdiği demeçte, Rusya-Ukrayna savaşına dair açıklamalarda bulundu. Le Drian, Rus ordusunun Ukrayna'nın Mariupol kentini kuşatmasına değinerek, Mariupol'a yardım etmek için hiçbir şey yapılmazsa bu konuda "kolektif suçluluk" olacağını belirtti. Le Drian, "Mariupol yeni Halep'tir" ifadelerini kullanarak, "İşgalci bir güç var ve kendi amaçlarına ulaşmak için Mariupol'de nüfusu rehin alıyor. Bu gerçekten kabul edilemez" dedi. Le Drian,"Ukrayna krizinin ötesinde, Avrupa'da istikrar ve güvenlik parametrelerinin sorgulandığı bir kritik eşikte olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: 'Mariupol yeni Halep'tir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: "Mariupol yeni Halep'tir" - Son Dakika
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