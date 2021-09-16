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Fransa Dışişleri Bakanı: "Mali'de Rus paralı askerlerin varlığı, Avrupa'nın varlığıyla bağdaşmaz" - Son Dakika

Fransa Dışişleri Bakanı: "Mali'de Rus paralı askerlerin varlığı, Avrupa'nın varlığıyla bağdaşmaz"

16.09.2021 14:26
Fransa Dışişleri Bakanı:

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Mali'deki askeri yönetimin Rus özel güvenlik şirketi Wagner ile Mali askeri personelinin eğitimi için anlaşma imzalayacağı iddiaları üzerine bu durumun ülkedeki uluslararası ve Avrupa varlığıyla bağdaşmayacağını bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Mali'deki askeri yönetimin Rus özel güvenlik şirketi Wagner ile Mali askeri personelinin eğitimi için anlaşma imzalayacağı iddiaları üzerine bu durumun ülkedeki uluslararası ve Avrupa varlığıyla bağdaşmayacağını bildirdi.

Drian, France Info kanalına yaptığı açıklamada, Mali yönetimi ile Wagner arasında henüz anlaşma imzalanmadığını söyledi.

Rus paralı askerleri olan Wagner'i Suriye, Ukrayna, Orta Afrika Cumhuriyeti, Libya'dan tanıdıklarını ifade eden Fransa Dışişleri Bakanı, Mali'deki cuntaya da hizmetlerini teklif eden Wagner'in gaspla, insani hukukun ihlaliyle, bulundukları yerlerdeki ülkelerin istikrarsızlığını pekiştirmekle bilindiğini belirtti.

Bakan Drian, Mali'nin geçici Cumhurbaşkanı General Assimi Goita'nın Wagner şirketini ülkeye sokma niyetini gösterdiğini ancak henüz bir anlaşma olmadığını belirtti.

Fransa'nın böyle bir anlaşmadan duyacağı hoşnutsuzluğu Mali yönetimine ilettiğini kaydeden Drian, "General Goita, Wagner'ın Mali'deki varlığının, bu şirket ile bir anlaşmanın ülkedeki uluslararası ve Avrupa varlığıyla bağdaşmayacağını biliyor." ifadesini kullandı.

Mali'ye 1000 Rus paralı asker gönderilecek iddiası

Reuters'ın haberinde, Mali'de darbenin ardından kurulan asker ağırlıklı geçiş hükümeti ile Rus Wagner grubunun, Mali ordusunun eğitimi ve üst düzey yetkililerin korunmasını öngören anlaşma imzalamak üzere olduğu iddia edilmişti.

Haberde, yaklaşık 1000 paralı askerin Mali'ye gidebileceği ve buna karşılık aylık 10,8 milyon dolar ödeme yapılacağı öne sürülmüştü.

Mali Savunma Bakanlığı, böyle bir anlaşmadan haberdar olmadıklarını ancak herkesle görüşmeye açık olduklarını belirtse de bu iddiaların Fransa'nın bölgedeki varlığını zora sokacağı biliniyor.

Fransa ile Mali arasındaki ilişki, Ağustos 2020'de İbrahim Boubacar Keita yönetiminin devrilmesiyle sekteye uğramış, Fransa ülkedeki askeri operasyonlarını bir süreliğine askıya almıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mali'deki Barkhane Operasyonu'nu 2022'nin ilk çeyreğinde sonlandıracaklarını duyurmuş ancak bölgeden çekilmeyeceklerinin altını çizmişti.

Fransa'nın "kırmızı çizgisi" Wagner

Rus paralı askerlerinin Mali'ye gelmesinin Fransa için "kırmızı çizgi" olacağı ve böyle bir durumda Fransa'nın askeri birliklerini komşu ülke Nijer'e kaydırabileceği belirtiliyor.

Wagner paralı askerleri, yerel orduları eğitmek, önemli isimleri korumak, isyancı veya terörist gruplarla mücadele etmek ve sıcak noktalarda altın, elmas ve uranyum madenlerini korumak amacıyla Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Libya ve Mozambik'te faaliyet gösteriyor.

Fransa, 2013 başında Mali'deki "Serval" isimli askeri harekatın ardından 1 Ağustos 2014'te "Barkhane Operasyonu'nu" başlatmıştı.

Barkhane Operasyonu'nda 5 binden fazla Fransız askeri görev yapıyor.

Togo Cumhuriyeti, Yevgeniy Ziniçev, Fransa, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa Dışişleri Bakanı: 'Mali'de Rus paralı askerlerin varlığı, Avrupa'nın varlığıyla bağdaşmaz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa Dışişleri Bakanı: "Mali'de Rus paralı askerlerin varlığı, Avrupa'nın varlığıyla bağdaşmaz" - Son Dakika
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