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Fransa Dışişleri Bakanı, Tunuslu ve İtalyan mevkidaşlarıyla görüştü - Son Dakika

Fransa Dışişleri Bakanı, Tunuslu ve İtalyan mevkidaşlarıyla görüştü

28.07.2021 18:18
Fransa Dışişleri Bakanı, Tunuslu ve İtalyan mevkidaşlarıyla görüştü, System.String[]

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ile görüşmesinde, sükunetin ve hukukun üstünlüğünün korunması gerektiğini vurguladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ile görüşmesinde, sükunetin ve hukukun üstünlüğünün korunması gerektiğini vurguladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Le Drian son günlerde yakın temasta olduğu Tunuslu mevkidaşı el-Cerendi ile görüşerek, Tunus'taki durumun Fransız yetkililer tarafından büyük dikkatle izlendiğini aktardı.

Ülkedeki siyasi kriz bağlamında hızlı bir şekilde başbakan atanması ve Tunusluların beklentilerini karşılayacak bir hükümet kurulmasının önemine değinen Le Drian, Fransa'nın Tunuslulara sağlık başta olmak üzere her konuda desteğini iletti.

Fransız Dışişleri Bakanı, Tunus'un demokratik kurumlarının normal işleyişine hızlı şekilde dönebilmesi için sükunetin ve hukukun üstünlüğünün korunması gerektiğini vurguladı.

"İtalya ve Fransa arasında tam mutabakat var"

Le Drian, İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile görüşmesinde de Tunus'taki durumu ele aldı.

İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından Di Maio ile Le Drian arasında Tunus konusunun ele alındığı telefon görüşmesine ilişkin yapılan paylaşımda, "İtalya ile Fransa arasında tam mutabakat var. Sağlık, ekonomik ve sosyal krizlerle mücadele edebilmek için hukukun üstünlüğüne saygı gösterilmesi ve kurumların demokratik işleyişine geri dönülmesi çağrısı yapıyoruz. Tunus'un istikrarını desteklemek için ortak taahhütte bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Tunus'ta ne olmuştu?

Tunus'ta 25 Temmuz'da hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yüzlerce kişinin katılımıyla protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Said, kendisini Başsavcı ilan ederek yargının alanına da müdahale etmişti.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir "darbe" olduğunu vurgulamıştı.

Kays Said ise tarihi bir sorumluluk üstlendiğini, aldığı kararların anayasaya uygun olduğunu ve bunu "darbe" olarak nitelendirenlerden "hukuk derslerini gözden geçirmelerini" istemişti.

Mevlüt Çavuşoğlu, İtalyan, Fransa, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa Dışişleri Bakanı, Tunuslu ve İtalyan mevkidaşlarıyla görüştü - Son Dakika


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