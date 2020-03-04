Fransa Dışişleri Bakanı Türkiye'yi mülteciler üzerinden Avrupa'ya 'şantaj' yapmakla suçladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa Dışişleri Bakanı Türkiye'yi mülteciler üzerinden Avrupa'ya 'şantaj' yapmakla suçladı - Son Dakika Dünya

Fransa Dışişleri Bakanı Türkiye'yi mülteciler üzerinden Avrupa'ya 'şantaj' yapmakla suçladı

6 saat önce

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye'yi Suriyeli mültecilerle ilgili Avrupa'ya "şantaj" yapmakla suçladı. Ulusal mecliste konuşan Le Drian, "Göçmenlerin Türkiye tarafından Avrupa üzerinde baskı ve şantaj unsuru olarak kullanılması kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Türkiye'yi mülteciler üzerinden Avrupa'ya 'şantaj' yapmakla suçladı, System.String[]

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye'yi Suriyeli mültecilerle ilgili Avrupa'ya "şantaj" yapmakla suçladı.


Ulusal mecliste konuşan Le Drian, "Göçmenlerin Türkiye tarafından Avrupa üzerinde baskı ve şantaj unsuru olarak kullanılması kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullandı ve Ankara'nın halihazırda kendi topraklarında bulunan göçmen ve mültecileri 'araçsallaştırdığını' söyledi.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Fransa, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:26 
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