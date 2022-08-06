Fransa, Gazze'deki gerilimden endişe duyduğunu açıkladı - Son Dakika
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Fransa, Gazze'deki gerilimden endişe duyduğunu açıkladı

06.08.2022 21:59
Fransa, Gazze'deki gerilimden endişe duyduğunu açıkladı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki artan gerilimden endişe duyduklarını bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki artan gerilimden endişe duyduklarını bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'de yaşanan gerilime değinildi.

Açıklamada, Fransa'nın, Gazze'de devam eden gerilim karşısında endişe duyduğu ve Filistin tarafındaki sivil ölümleri esefle karşıladığı vurgulandı.

İsrail'e yönelik roket atışlarının kınandığı açıklamada, Fransa'nın İsrail'in güvenliğine olan bağlılığı yinelendi.

Olası yeni bir gerilimde ilk olarak sivil halkın etkileneceğine işaret edilen açıklamada, Fransa, tarafları yeni bir gerilimi önlemek adına kendini dizginlemeye çağırdı.

Açıklamada, Fransa'nın tüm tarafların üzerine düşen, sivillerin korunması ve uluslararası insani hukuka uyma yükümlüklerini hatırlattığı kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Fransa'nın, hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin barış, onur ve güven içinde yaşama hakkı olduğuna, kalıcı ve adil bir barış için siyasi iradenin gerekliliğine değinildi.

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Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Filistin, Fransa, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa, Gazze'deki gerilimden endişe duyduğunu açıkladı - Son Dakika

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