Fransa Dışişleri: Suriye'de 'Kimyasal Silahla Saldırı' İddiaları İncelenmeli
10 saat önce
Fransa Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzey batısında Esad rejiminin kimyasal silah kullandığı yönündeki yeni iddiaların araştırılması gerektiğini duyurdu
Fransa Dışişleri Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 08:05
, Suriye
'nin kuzey batısında Esad rejiminin kimyasal silah kullandığı yönündeki yeni iddiaların araştırılması gerektiğini duyurdu.
Bakanlık basın açıklamasında "İncelenmesi gereken bu iddiaları alarm seviyesinde not ettik." dedi. Fransız dışişleri Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne olan güvenlerinin tam olduğunu da belirtti.
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