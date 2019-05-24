Son Dakika Haberleri: Fransa DİTİB'den İslam toplumu temsilcilerine iftar

Fransa DİTİB'den İslam toplumu temsilcilerine iftar

2 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris'te, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından İslam toplumu temsilcileri için iftar programı düzenlendi.

Fransa DİTİB'den İslam toplumu temsilcilerine iftar, System.String[]
Fransa'nın başkenti Paris'te, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından İslam toplumu temsilcileri için iftar programı düzenlendi.
Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin, DİTİB Paris Şubesindeki iftarda yaptığı konuşmada, başkonsolosluğun çalışmaları hakkında bilgi vererek, Fransa'daki Türk toplumunun Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkileri güçlendiren bir köprü olduğunu ifade etti.
Fransa İslam Konseyi (CFCM) Başkanı Ahmet Oğraş, davetlilerle iftar programında bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Fransa'da pazar günü yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine değinen Oğraş, İslam ve Müslüman karşıtı adaylara karşı seçimlerde oy kullanmanın önemli olduğunu vurguladı.
Paris Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Can, bu iftar programlarının çeşitli dinlere mensup kişileri bir araya getirdiğini söyledi.
Mustafa Can, bu programların aynı zamanda Müslüman karşıtı ön yargıları kırmayı ve birlikte yaşama konusundaki kararlılığı pekiştirdiğini belirtti.
CFCM Başkan Yardımcısı Chems-Eddine Hafiz ise DİTİB ve Türklerin yaptığı çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, Oğraş'ın CFCM Başkanlığını iyi bir şekilde yürüttüğünü söyledi.
Eski Senatör Bariza Khiari de konuşmasında, siyasetçilerin ve aşırı sağcıların Müslümanları hedef almalarına tepki gösterdi.
İftara, Filistin ve Özbekistan'ın Paris Büyükelçileri, çok sayıda Türk ve yabancı diplomatik temsilci, DİTİB yönetim kurulu üyeleri, diğer dini kuruluşların yetkilileri ile Fransa'daki Müslüman derneklerin temsilcileri katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 03:07 Kaynak: AA
Paris, Fransa, Güncel
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