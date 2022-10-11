Fransa, Doğu Avrupa ülkelerine asker, tank ve zırhlı araç gönderecek - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa, Doğu Avrupa ülkelerine asker, tank ve zırhlı araç gönderecek

11.10.2022 22:28
Fransa, Doğu Avrupa ülkelerine asker, tank ve zırhlı araç gönderecek

Fransa'nın NATO'daki askeri varlığını güçlendirmek için Avrupa'nın doğu kanadındaki ülkelere askeri birliklerle tank ve zırhlı araç göndereceği bildirildi.

Fransa'nın NATO'daki askeri varlığını güçlendirmek için Avrupa'nın doğu kanadındaki ülkelere askeri birliklerle tank ve zırhlı araç göndereceği bildirildi.

Senato Dışişleri Komisyonunda konuşan Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, NATO'nun doğu kanadındaki durum ve Ukrayna'daki çatışmaların şiddetini göz önünde bulundurarak Romanya'ya zırhlı araçlar ve Leclerc tipi tanklar konuşlandırma kararını aldığını aktardı.

Lecornu, ülkesinin ayrıca Litvanya'ya Rafale savaş uçakları ve Estonya'ya piyade birlikleri konuşlandıracağını söyledi.

YORUMLAR
500
Fransa'da Ekonomi Bakanı'nı 'korkaklıkla' suçlayan milletvekiline disiplin cezası Fransa'da Ekonomi Bakanı'nı 'korkaklıkla' suçlayan milletvekiline disiplin cezası Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile Fransız mevkidaşı Macron ikili ilişkileri görüştü Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile Fransız mevkidaşı Macron ikili ilişkileri görüştü
Kaynak: AA

Emmanuel Macron, Romanya, Tragger, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa, Doğu Avrupa ülkelerine asker, tank ve zırhlı araç gönderecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:38 Cep telefonu kullanıcıları dikkat! Arama ve SMS ücretlerine yüzde 25 zam geldi
00:10 Bakan Soylu, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasından sonra geçmişte yaptığı bir paylaşımı sildi
23:19 Denizli'de yol kenarında elleri ve ayakları bağlı kadın cesedi bulundu
22:48 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın canlı yayında "Erdoğan, Esad ile görüşecek mi?" sorusunu cevapladı
22:42 Can Yılmaz, haberi olmadan BBP'ye üye yapılmasına sosyal medyadan tepki gösterdi: Keşke bana da haber verseydiniz
22:38 Yol isteyen sürücüyü döner bıçağıyla yaralamıştı! Yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı yakalandı
22:35 Oyuncu Fahriye Evcen'den karnı burnunda poz! Burak Özçivit'ten anında yorum geldi
22:35 İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan, 8 yıllık erkek arkadaşıyla evlendi
22:18 Kılıçdaroğlu, ABD'de bulunan TÜRKEN'e ait gökdelenin önünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Samimiysen gel buradan başlayalım
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 02:40:05. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa, Doğu Avrupa ülkelerine asker, tank ve zırhlı araç gönderecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement