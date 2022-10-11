Lecornu, ülkesinin ayrıca Litvanya 'ya Rafale savaş uçakları ve Estonya 'ya piyade birlikleri konuşlandıracağını söyledi.

Senato Dışişleri Komisyonunda konuşan Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 'un, NATO'nun doğu kanadındaki durum ve Ukrayna 'daki çatışmaların şiddetini göz önünde bulundurarak Romanya 'ya zırhlı araçlar ve Leclerc tipi tanklar konuşlandırma kararını aldığını aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Fransa, Doğu Avrupa ülkelerine asker, tank ve zırhlı araç gönderecek - Son Dakika

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