Fransa donanmasının amiral gemisi Charles de Gaulle'de 50 personelde korona virüs çıktı - Son Dakika

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Fransa donanmasının amiral gemisi Charles de Gaulle'de 50 personelde korona virüs çıktı
20 dakika önce
Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı, Fransa'nın uçak gemisi Charles de Gaulle'de bulunan 50 personelde yeni tip korona virüs tespit edildiğini duyurdu.
Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı, Fransa'nın uçak gemisi Charles de Gaulle'de bulunan 50 personelde yeni tip korona virüs tespit edildiğini duyurdu.
Fransa'nın uçak gemisi Charles de Gaulle'de 50 personelde yeni tip korona virüs tespit edildi. Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "50 kişide korona virüs tespit edildi. Hastaneye götürülmek üzere 3 denizci tahliye edildi" ifadeleri kullanıldı.
40 mürettebata ise Covid-19 testi yapıldığı aktarıldı. Uçak gemisinin Fransa'nın liman kenti Loulon'a yol aldığı belirtildi. - PARİS
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 03:39 Kaynak: İHA
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