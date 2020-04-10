Fransa donanmasının amiral gemisi Charles de Gaulle'de 50 personelde korona virüs çıktı - Son Dakika

Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı, Fransa'nın uçak gemisi Charles de Gaulle'de bulunan 50 personelde yeni tip korona virüs tespit edildiğini duyurdu.



Fransa'nın uçak gemisi Charles de Gaulle'de 50 personelde yeni tip korona virüs tespit edildi. Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "50 kişide korona virüs tespit edildi. Hastaneye götürülmek üzere 3 denizci tahliye edildi" ifadeleri kullanıldı.



40 mürettebata ise Covid-19 testi yapıldığı aktarıldı. Uçak gemisinin Fransa'nın liman kenti Loulon'a yol aldığı belirtildi. - PARİS