Fransa dünyada bir ilke imza attı: Hokkabazların da artık üniversite diploması olacak
57 dakika önce
Sihirbazlığın, illüzyonistliğin ya da hokkabazlığın okulu olur mu? Ya da örneğin diplomalı hokkabaz olunur mu? Genelde ustadan çırağa geçen ve sıkı kurallara sahip bu meslek üniversitelerde bir eğitim alanı olabilir mi?
Sihirbazlığın, illüzyonistliğin ya da hokkabazlığın okulu olur mu? ya da örneğin diplomalı hokkabaz olunur mu? Genelde ustadan çırağa geçen ve sıkı kurallara sahip bu meslek üniversitelerde bir eğitim alanı olabilir mi?
Fransa bu sorulara 'evet' yanıtı verdi. Dünyada bir ilke imza atarak bu alanlara ilgisi olan öğrencilerin liseden mezun olduktan sonra gidebileceği bir hokkabazlık yüksek okulunu faaliyete geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:43
A Milli Takımımız, FIFA dünya sıralamasında 32. sıraya yükseldi İspanya'da diktatör Franco'nun mezarı taşınıyor Sirkte dehşet! Canı yanan ayı, terbiyecisine saldırdı Trump'ın avukatı: Başkan birini vursa bile yargılanamaz