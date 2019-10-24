Son Dakika Haberleri: Fransa dünyada bir ilke imza attı: Hokkabazların da artık üniversite diploması olacak
Son Dakika Dünya Fransa dünyada bir ilke imza attı: Hokkabazların da artık üniversite diploması olacak

Fransa dünyada bir ilke imza attı: Hokkabazların da artık üniversite diploması olacak

57 dakika önce

Sihirbazlığın, illüzyonistliğin ya da hokkabazlığın okulu olur mu? Ya da örneğin diplomalı hokkabaz olunur mu? Genelde ustadan çırağa geçen ve sıkı kurallara sahip bu meslek üniversitelerde bir eğitim alanı olabilir mi?

Fransa dünyada bir ilke imza attı: Hokkabazların da artık üniversite diploması olacak, System.String[]

Sihirbazlığın, illüzyonistliğin ya da hokkabazlığın okulu olur mu? ya da örneğin diplomalı hokkabaz olunur mu? Genelde ustadan çırağa geçen ve sıkı kurallara sahip bu meslek üniversitelerde bir eğitim alanı olabilir mi?


Fransa bu sorulara 'evet' yanıtı verdi. Dünyada bir ilke imza atarak bu alanlara ilgisi olan öğrencilerin liseden mezun olduktan sonra gidebileceği bir hokkabazlık yüksek okulunu faaliyete geçirdi.

Euronews.com'da Görüntüle

Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:43 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



A Milli Takımımız, FIFA dünya sıralamasında 32. sıraya yükseldi
İspanya'da diktatör Franco'nun mezarı taşınıyor Sirkte dehşet! Canı yanan ayı, terbiyecisine saldırdı Trump'ın avukatı: Başkan birini vursa bile yargılanamaz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 17:41:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa dünyada bir ilke imza attı: Hokkabazların da artık üniversite diploması olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]