Son Dakika Haberleri: Fransa, ebeveynlerin çocuklarının kalçasına vurmasını yasakladı
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Fransa, ebeveynlerin çocuklarının kalçasına vurmasını yasakladı

14 dakika önce

Fransa'da "popoya vurma karşıtı yasa" olarak anılan çocuklara 'eğitimsel şiddet' uygulanmasını yasaklayan kanun tasarısı, Senato'dan oy birliği ile geçerek kabul edildi.

Fransa, ebeveynlerin çocuklarının kalçasına vurmasını yasakladı, System.String[]
Fransa'da "kalçaya vurma karşıtı yasa" olarak anılan çocuklara 'eğitimsel şiddet' uygulanmasını yasaklayan kanun tasarısı, Senato'dan oy birliğiyle geçerek kabul edildi.

Bu yasaya göre artık ebeveynler eğitim, terbiye veya cezalandırma maksadıyla çocuklarının vücuduna şiddet uygulayamayacak. Kanun ayrıca hakaret içeren ve dalga geçen ifadeler kullanmayı da yasakladı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:52 
senato, şiddet, fransa, Dünya
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