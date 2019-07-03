Fransa, ebeveynlerin çocuklarının kalçasına vurmasını yasakladı
14 dakika önce
Fransa'da "popoya vurma karşıtı yasa" olarak anılan çocuklara 'eğitimsel şiddet' uygulanmasını yasaklayan kanun tasarısı, Senato'dan oy birliği ile geçerek kabul edildi.
Fransa
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:52
'da "kalçaya vurma karşıtı yasa" olarak anılan çocuklara 'eğitimsel şiddet' uygulanmasını yasaklayan kanun tasarısı, Senato'dan oy birliğiyle geçerek kabul edildi.
Bu yasaya göre artık ebeveynler eğitim, terbiye veya cezalandırma maksadıyla çocuklarının vücuduna şiddet uygulayamayacak. Kanun ayrıca hakaret içeren ve dalga geçen ifadeler kullanmayı da yasakladı.
Batman'da koca dehşeti: Gelmezsen çocuğumuzu da alıp 100 adamı öldüreceğiz
Brexit yanlıları Avrupa Parlamentosu'nda çalınan marşa sırt döndü
Tanguy Ndombele, Tottenham Hotspur'da
Avrupa'da en sıcak haziran ayı yaşandı