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Fransa ekibi Dijon, Benzia'yı transfer etti
6 saat önce
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Dijon, Lille'den Cezayirli oyuncu Yassine Benzia'yı kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:24 Kaynak: AA
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Dijon, Lille'den Cezayirli oyuncu Yassine Benzia'yı kadrosuna kattı.
Dijon Kulübü, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Benzia ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fransa'nın Olympique Lyon ve Lille ekiplerinde forma giyen Benzia, Fenerbahçe ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos'ta kiralık olarak görev yapmıştı.
Olympiakos'ta fazla forma şansı bulamayan Benzia, takımıyla bu sezon 9 maça çıktı.
Ligue 1'de 21 haftada 21 puan toplayan Dijon, 17. sırada bulunuyor.
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