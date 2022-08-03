Gaz ve elektrik tüketiminin de birbirine bağlı olduğuna değinen Runacher, büyük aktörleri ise bu iki alanda tüketimlerini azaltmaya çağırdı.

Kaynak: AA

Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fransa 1 Kasım'a kadar stratejik gaz rezervlerini yüzde 100 doldurmayı hedefliyor - Son Dakika

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