Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire: "Artık enflasyonun yüksek olduğu döneme giriyoruz" - Son Dakika
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Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire: "Artık enflasyonun yüksek olduğu döneme giriyoruz"

22.04.2022 21:45
Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire: "Artık enflasyonun yüksek olduğu döneme giriyoruz"

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, bu yıl enflasyonun yüksek olacağını, artık enflasyonun yüksek olduğu döneme girdiklerini belirtti.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, bu yıl enflasyonun yüksek olacağını, artık enflasyonun yüksek olduğu döneme girdiklerini belirtti.

Le Maire, BFMTV kanalında enflasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Enerji krizi nedeniyle bu yıl enflasyonun yüksek olacağını ifade eden Le Maire, 2023'te enflasyonun giderek düşeceğini düşündüğünü söyledi.

Le Maire, "Açık olmak gerekir, artık enflasyonun yüksek olduğu döneme giriyoruz." dedi.

Önceden enflasyonun yüzde 1'de olduğunu ancak gelecek on yıllarda bu oranın yapısal sorunlar nedeniyle yükseleceğini ifade eden Le Maire, enerji fiyatlarının yükseldiğini, artık işçilik maliyetinin son derece düşük olduğu bir ülkenin olmadığını kaydetti.

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Bruno Le Maire, Ekonomi Bakanı, Enerji, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire: 'Artık enflasyonun yüksek olduğu döneme giriyoruz' - Son Dakika


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