Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire: "Rusya'ya topyekûn ekonomik ve mali savaş açacağız" - Son Dakika
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Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire: "Rusya'ya topyekûn ekonomik ve mali savaş açacağız"

01.03.2022 15:15
Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire: "Rusya'ya topyekûn ekonomik ve mali savaş açacağız"

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya karşı alınan ekonomik ve finansal yaptırımlara yenilerinin ekleneceğini belirtti.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya karşı alınan ekonomik ve finansal yaptırımlara yenilerinin ekleneceğini belirtti.

Kamu yayıncısı France İnfo'ya konuşan Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Rusya'ya yönelik alınacak yaptırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya karşı alınan ekonomik ve finansal yaptırımlarının işe yaradığını belirten Le Maire, Avrupa Birliği'nin (AB) bu konuda kararlı duruş sergilediğini savunarak, "Rusya'ya topyekün ekonomik ve mali savaş açacağız" dedi.

Le Maire, yaptırımların Rusya ekonomisini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rus oligarkları zora sokacağına işaret ederek uygulamaya konulacak yaptırımların bedelini Rus toplumunun da ödeyeceğini söyledi.

AB yaptırım listesindeki Rus oligarkların sayısının 488 olduğu bilgisini paylaşan Le Maire, onların yanı sıra eş, çocuk ve emlak şirketlerinin hesaplarını da incelenmeye aldıklarını aktardı.

AB ekonomi bakanları bir araya gelecek

Bakan Le Maire, bir dizi yeni yaptırımın daha masada olduğunu belirterek harekete geçmek için Avrupa Komisyonu'ndan çıkacak kararları beklediklerini ifade etti.

Gerek duyulduğu takdirde Rusya'ya karşı ekonomik ve mali yaptırımların daha da güçlendirilmesi adına bugün G7 ülkeleri ile bir toplantı gerçekleşeceğini kaydeden Le Maire, yarın ise yaptırımların hayata geçirilmesine ilişkin AB ülkelerinin ekonomi bakanlarıyla bir araya geleceklerini aktardı.

Le Maire, Rusya'ya karşı yaptırımlarının "hızlı ve sert" uygulanması gerektiğine dikkati çekerek Rus rublesinin yüzde 30 değer kaybettiğini ve Rus döviz rezervlerinin erimeye başladığını dile getirdi.

Fransa Ekonomi Bakanı "Rusya ekonomisinin çöküşünü sağlayacağız." ifadesini kullanarak yaptırımların Rusya'nın Ukrayna'ya karşı daha iyi niyetler ortaya koyduğu ana kadar süreceğine işaret etti.

"ABD ve Avrupa birlikte dünyanın açık ara en güçlü ekonomik ve finansal kıtasıdır." diyen Le Maire, yaptırımlar kapsamında Rusya'da faaliyetleri bulunan Total Enerji ve Fransız enerji şirketi Engie'nin yöneticileri ile görüşeceğini belirtti.

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Ekonomi Bakanı, Ekonomi, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire: 'Rusya'ya topyekûn ekonomik ve mali savaş açacağız' - Son Dakika


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