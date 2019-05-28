Son Dakika Haberleri: Fransa Ekonomi Bakanından Renault-Fiat Chrysler açıklaması
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Fransa Ekonomi Bakanından Renault-Fiat Chrysler açıklaması

1 saat önce

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Fiat Chrysler'in Renault ile birleşmesi durumunda bunun Renault ve Avrupa otomobil endüstrisi için harika bir fırsat olacağını söyledi.

Fransa Ekonomi Bakanından Renault-Fiat Chrysler açıklaması, System.String[]
Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Fiat Chrysler'in Renault ile birleşmesi durumunda bunun Renault ve Avrupa otomobil endüstrisi için harika bir fırsat olacağını söyledi.
Le Maire, RTL radyosunda yaptığı açıklamada, Fiat Chrysler'in Renault ile birleşmesi durumunda bunun Renault ve birçok teknolojik sorun yaşayan Avrupa otomobil endüstrisi için harika bir fırsat olacağını belirtti.
Ayrıca bu birleşmenin gerçekleşmesi halinde onlarca milyar avro yatırımın yapılması gerektiğini ifade eden Le Maire, bu konuda Fransızların çıkarlarını korumak için elinden geleni yapacağını söyledi.
Le Maire, bu birleşmenin gerçekleşmesi için birkaç şartın yerine gelmesi gerektiğini kaydetti.
Otomobil sektörünün önde gelen üreticilerinden Renault'nun Fransa'daki hiçbir fabrikasının kapanmaması gerektiğini belirten Le Maire, Renault ve Fiat Chrysler'in ancak Renault- Nissan ortaklığı çerçevesinde birleşebileceğini belirtti.
Le Maire, Fiat Chrysler'in aynı zamanda ülkesinin Almanya ile Avrupa'da elektrikli arabalara yönelik batarya hücrelerinin üretimi için başlattıkları projeye de katılması gerektiğini belirtti.
Otomobil sektörünün önde gelen üreticilerinden, merkezi Fransa'da bulunan Groupe Renault, merkezi İtalya'da olan Fiat Chrysler'den "birleşme teklifi" aldığını ve Renault Yönetim Kurulu'nun teklifi değerlendirmeye almaya karar verdiğini duyurmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:58 Kaynak: AA
Fransa, Fiat, Chrysler, Renault, Güncel
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