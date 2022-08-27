Fransa'dan elektrikli bisiklet hamlesi! 4 bin euro verecek - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa'dan elektrikli bisiklet hamlesi! 4 bin euro verecek

27.08.2022 23:56
Fransa'dan elektrikli bisiklet hamlesi! 4 bin euro verecek

Fransa, elektrikli bisiklet desteği başlattığını açıkladı. Gazlı arabasını bisiklet ile değiştirenlere 4 bin euro'ya varan destek sunulacak.

İçten yanmalı motora veda etmeye çalışan Avrupa ülkeleri, vatandaşlarını da bu dönüşüme dahil etmek istiyor. Son olarak ortaya çıkan yeni bir bilgi, Fransa hükümetinin sübvansiyonlarını artırdığını gösterdi. Buna göre, gazlı arabasını elektrikli bisiklet satın almak için satanlara 4 bin euro'ya kadar destek sağlanacak.

Fransa, arabasını elektrikli bisikletle değiştirenleri destekliyor

Fransa, vatandaşlarının daha fazla bisiklet sürmesi ve içten yanmalı motora veda etmesi için kolları sıvadı. Hükümetin yeni açıklamasına göre, elektrikli veya klasik bisiklet satın almak isteyenlere sübvansiyon sağlanacak. Bu kapsamda gazlı arabasını satanlara 4 bin euro'ya varan teşvik verilmesi planlanıyor.

Fransa'dan elektrikli bisiklet hamlesi! 4 bin euro verecek

Daha önce benzer programlar Almanya, Hollanda ve Danimarka gibi ülkelerde de uygulanmıştı. Henüz içten yanmalı araçlar için katı kurallara sahip olmayan ülkeler, elektrifikasyona geçişi hızlandırmak istiyor. Bu geçişte elektrikli bisikletlerin de önemli payı bulunuyor.

https://shiftdelete.net/bir-elektrikli-otomobil-24-saatte-kac-ulkeyi-gezebilir

Avrupa'daki kaynaklar, Fransa hükümetinin elektrikli bisiklet hedeflerini de ortaya koydu. Ülke, yeni teşvikler kapsamında vatandaşların yüzde 9'unun 2024'e kadar bisikleti birincil araç haline getirmesini istiyor. Şu anda bu oranın yüzde 3 civarında olduğunu da belirtelim.

Fransa'nın bisiklet ile ilgili tek yatırımı araç sahiplerini olmayacak. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından verilen demeçe göre, başkent Paris'e 250 milyon euro'luk bisiklet yatırımı yapılacak. 2027'ye kadar 130 kilometrelik bisiklet yolu yapılması hedefleniyor.

Fransa'dan elektrikli bisiklet hamlesi! 4 bin euro verecek

Benzer kararların diğer Avrupa ülkeleri tarafından alındığını hatırlatalım. Örneğin Litvanya, elektrikli bisiklet, scooter, moped, motosiklet ve toplu taşıma bileti satın almak isteyenlere 1000 euro'a varan teşvikler sunuyor.

Ülkemizde ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının benzer projeler yürüttüğünü hatırlatmak gerekiyor.

Siz elektrikli bisiklet desteği hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
500
Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı seller etkisini sürdürüyor (2) Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı seller etkisini sürdürüyor (2) İçişleri Bakanı Soylu, Şile'de vatandaşlarla buluştu İçişleri Bakanı Soylu, Şile'de vatandaşlarla buluştu
Kaynak: Shiftdelete

Togo Cumhuriyeti, Fransa, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Fransa'dan elektrikli bisiklet hamlesi! 4 bin euro verecek - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
23:22 Sedat Peker'in çok konuşulan rüşvet çarkı iddiaları paylaşımların odağındaki holding sahibi tarafından doğrulandı
23:07 Fransa'da kebapçı açmak isteyen Cengiz Ünder'in Türkiye ve İtalya'dan gelen teklifleri reddettiği iddia edildi
22:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pastane ziyareti vatandaşları şaşırttı
22:32 Tutuklanan şarkıcı Gülşen'e bir destek de Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mertens'in eşinden geldi
22:19 Ankaragücü'nde istifa depremi! Teknik direktör Mustafa Dalcı görevi bıraktı
22:01 CHP lideri Kılıçraoğlu'nu şaşırtan soru: İmamoğlu ve Yavaş'tan hangisinin adaylığını onaylarsınız?
21:53 Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı! Cicaldau, Kalba Union'a kiralandı
21:22 Azerbaycan Özel Kuvvetler askerleri Laçın'de Türk bayrağı açtı
21:22 Ankaragücü'nü farklı geçen Fatih Karagümrük ilk puanlarını aldı
20:50 İstanbul'da 2 ton uyuşturucu yakalandı! Ticaret Bakanı Mehmet Muş tebrik etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 23:56:15. #1.12#
SON DAKİKA: Fransa'dan elektrikli bisiklet hamlesi! 4 bin euro verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement