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Fransa: Emeklilik reformu karşıtı protestolara katılım azaldı; sendikalar vazgeçmiyor
28 dakika önce
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi tarafından önerilen emeklilik reformuna karşı protestolar sürüyor.
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi tarafından önerilen emeklilik reformuna karşı protestolar sürüyor.
Başkent Paris'te perşembe günü, reform karşıtı toplu grevlerin başladığı 5 Aralık'tan bu yana düzenlenen 6. büyük protesto gösterisine, sendikalara göre yaklaşık 250 bin, İçişleri Ba
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:12
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