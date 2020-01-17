Fransa: Emeklilik reformu karşıtı protestolara katılım azaldı; sendikalar vazgeçmiyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa: Emeklilik reformu karşıtı protestolara katılım azaldı; sendikalar vazgeçmiyor - Son Dakika Dünya

Fransa: Emeklilik reformu karşıtı protestolara katılım azaldı; sendikalar vazgeçmiyor

28 dakika önce

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi tarafından önerilen emeklilik reformuna karşı protestolar sürüyor.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi tarafından önerilen emeklilik reformuna karşı protestolar sürüyor.

Başkent Paris'te perşembe günü, reform karşıtı toplu grevlerin başladığı 5 Aralık'tan bu yana düzenlenen 6. büyük protesto gösterisine, sendikalara göre yaklaşık 250 bin, İçişleri Ba

Fransa: Emeklilik reformu karşıtı protestolara katılım azaldı; sendikalar vazgeçmiyor

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Aralık, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:12 
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