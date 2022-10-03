Macron'un şirketlere "Enerji kontratlarını hemen imzalamayın" önerisi mantıklı görülmedi - Son Dakika
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Macron'un şirketlere "Enerji kontratlarını hemen imzalamayın" önerisi mantıklı görülmedi

03.10.2022 14:46
Macron'un şirketlere "Enerji kontratlarını hemen imzalamayın" önerisi mantıklı görülmedi

Fransa Enerji Düzenleme Komisyonu (CRE) Başkanı Emmanuelle Wargon, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un firmalara hitaben "Hemen imzalamayın" dediği enerji sözleşmelerini imza için bekletmenin mantıklı olmayacağını söyledi.

Fransa Enerji Düzenleme Komisyonu (CRE) Başkanı Emmanuelle Wargon, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un firmalara hitaben "Hemen imzalamayın" dediği enerji sözleşmelerini imza için bekletmenin mantıklı olmayacağını söyledi.

Wargon, Fransız kanalı BFMTV ile aynı çatı altındaki BFM Business'a ülkede yaşanan enerji krizi ve yükselen enerji fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözleşmeleri sona ermekte olan küçük çaptaki firmaların kendilerine yeni bir enerji kontratı sunulması durumunda bunu bekletmelerinin doğru olmayacağını belirten Wargon, şunları kaydetti:

"İmzalamayın demiyorum. Tedarikçiler tarafından sunulan şartlara iyi bakın, karşılaştırın diyorum. Kendinizi, 1 Ocak'a kadar imzalayacağınız bir sözleşmenin dahi olmadığı bir durum karşısında bulabilirsiniz. Bu yüzden (teklif edilen sözleşmeleri) bekletmek mantıklı olmayacaktır. Yıllık bazda megavat saat başına 400 ve 500 avro civarındaysanız bu, ortalama piyasa fiyatıdır. Beklemenin bir manası olmaz, imzalayın."

Enerji krizi bir süre devam edecek

Emmanuelle Wargon, ülkede enerji fiyatlarındaki artışın ve istikrarsızlığın, tüm nükleer reaktörler hizmete girinceye kadar devam edeceği değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Macron ile KOBİ, Ticaret, Zanaat ve Turizm'den sorumlu Bakan Olivia Gregoire, yakın zamanda enerji sözleşmelerindeki yüksek artışlara işaret ederek, şirketlere "Sözleşmeleri bekletin, hemen imzalamayın" önerisinde bulunmuştu.

Diğer yandan hükümet, çarşamba günü yükselen enerji fiyatları karşısında tedarikçi firmalara "kurallara göre" fiyat belirlemeleri çağrısı yaparak, özellikle sözleşmeleri sona eren küçük şirketlerden "makul fiyatları" garanti eden bir taahhüt imzalamalarını istemişti.

Fransa, enerji darboğazında

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'dan gelen enerji arzındaki kesinti ve enerji fiyatlarındaki dramatik artışın yanı sıra 30'dan fazla nükleer reaktörün bakımda olması, Fransa'da ciddi enerji krizine yol açtı.

Enerji sıkıntısı yaşanan ülkede hükümet, halka günlük alışkanlıkların değiştirilmesi önerisinde bulunurken bir yandan konut sıcaklıklarının maksimum 19 derecede tutulması ve buna uymayanlara yaptırım uygulanması gibi ciddi önlemler almaya hazırlanıyor.

Ayrıca ülkede özellikle sanayi alanında çok sayıda firma, yüksek elektrik ve gaz fiyatlarını karşılayamadıkları gerekçesiyle üretimlerini durdurmaya başladı.

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Kaynak: AA

Emmanuel Macron, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macron'un şirketlere 'Enerji kontratlarını hemen imzalamayın' önerisi mantıklı görülmedi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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