Fransa Erbil'deki saldırıyı şiddetle kınadı
3 saat önce
Fransa, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki bir diplomatın şehit edildiği saldırıyı şiddetle kınadı.
Fransa Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:02 Kaynak: AA
, Türkiye
'nin Erbil
Başkonsolosluğundaki bir diplomatın şehit edildiği saldırıyı şiddetle kınadı.
Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Fransa, Erbil'de dün düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyor." ifadesi kullanıldı.
Fransa'nın şehit olan Türk diplomatın ve saldırının diğer kurbanlarının ailelerine başsağlığı dilediği belirtilen açıklamada, Fransa'nın Irak
ve Türkiye ile dayanışma içinde olduğu kaydedildi.
Irak'ın Erbil kentinde dün bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, bir Irak vatandaşı hayatını kaybetmişti.
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