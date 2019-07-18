Son Dakika Haberleri: Fransa Erbil'deki saldırıyı şiddetle kınadı
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Fransa Erbil'deki saldırıyı şiddetle kınadı

3 saat önce

Fransa, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki bir diplomatın şehit edildiği saldırıyı şiddetle kınadı.

Fransa Erbil'deki saldırıyı şiddetle kınadı, System.String[]
Fransa, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki bir diplomatın şehit edildiği saldırıyı şiddetle kınadı.
Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Fransa, Erbil'de dün düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyor." ifadesi kullanıldı.
Fransa'nın şehit olan Türk diplomatın ve saldırının diğer kurbanlarının ailelerine başsağlığı dilediği belirtilen açıklamada, Fransa'nın Irak ve Türkiye ile dayanışma içinde olduğu kaydedildi.
Irak'ın Erbil kentinde dün bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, bir Irak vatandaşı hayatını kaybetmişti.
Türkiye, Fransa, Erbil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:02 Kaynak: AA
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