Fransa, eşcinsellere koşullu kan bağışı uygulaması nedeniyle AB'ye şikayet edildi
57 dakika önce
Fransa’da eşcinsel erkeklere yönelik koşullu kan bağışı uygulaması, ayırımcılık içerdiği gerekçesiyle, Avrupa Birliği Komisyonu’na şikayet edildi.
Fransa
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:38
'da eşcinsel erkeklere yönelik koşullu kan bağışı uygulaması, "ayırımcılık içerdiği" gerekçesiyle, Avrupa Birliği
Komisyonu'na şikayet edildi.
Fransa'da Mart 2016 itibariyle yürürlüğe giren düzenlemeyle, son 12 aydır cinsel olarak aktif olmayan eşcinsellerin kan bağışına izin veriliyor.
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