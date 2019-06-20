Son Dakika Haberleri: Fransa, eşcinsellere koşullu kan bağışı uygulaması nedeniyle AB'ye şikayet edildi
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Fransa, eşcinsellere koşullu kan bağışı uygulaması nedeniyle AB'ye şikayet edildi

57 dakika önce

Fransa’da eşcinsel erkeklere yönelik koşullu kan bağışı uygulaması, ayırımcılık içerdiği gerekçesiyle, Avrupa Birliği Komisyonu’na şikayet edildi.

Fransa, eşcinsellere koşullu kan bağışı uygulaması nedeniyle AB'ye şikayet edildi, System.String[]
Fransa'da eşcinsel erkeklere yönelik koşullu kan bağışı uygulaması, "ayırımcılık içerdiği" gerekçesiyle, Avrupa Birliği Komisyonu'na şikayet edildi.

Fransa'da Mart 2016 itibariyle yürürlüğe giren düzenlemeyle, son 12 aydır cinsel olarak aktif olmayan eşcinsellerin kan bağışına izin veriliyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:38 
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