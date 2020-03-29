Fransa: Eski Bakan Patrick Deveciyan Covid-19'a yenik düştü

Fransa'nın eski bakanlarından Ermeni asıllı politikacı Patrick Deveciyan Covid-19'a yenik düştü.



Üç gün önce Twitter hesabından hastalığın kendisine bulaştığını açıklayan 75 yaşındaki eski bakan, kaldırıldığı hastanedeki sağlık çalışanlarına çıkardıkları olağanüstü çalışma dolayısıyla teşekkür etmiş, kendisinin "yorgun" durumunun ise "stabil" olduğunu paylaşmıştı.