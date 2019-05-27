Fransa eski Başbakanı, Barselona belediye başkanlığı seçimlerinde 4. oldu
1 saat önce
Barselona belediye başkanlığına aday olan Fransa Eski Başbakanı Manuel Valls, oyların yüzde 13'ünü alarak seçimleri dördüncü sırada tamamladı.
Barselona
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 08:23
belediye başkanlığına aday olan Fransa
Eski Başbakanı Manuel Valls
, oyların yüzde 13'ünü alarak seçimleri dördüncü sırada tamamladı.
Manuel Valls'ın Barselona Belediye Başkanlığı adaylığı tartışmaları da beraberinde getirmişti
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