Son Dakika Haberleri: Fransa eski Başbakanı, Barselona belediye başkanlığı seçimlerinde 4. oldu

Fransa eski Başbakanı, Barselona belediye başkanlığı seçimlerinde 4. oldu

1 saat önce

Barselona belediye başkanlığına aday olan Fransa Eski Başbakanı Manuel Valls, oyların yüzde 13'ünü alarak seçimleri dördüncü sırada tamamladı.

Fransa eski Başbakanı, Barselona belediye başkanlığı seçimlerinde 4. oldu, System.String[]
Barselona belediye başkanlığına aday olan Fransa Eski Başbakanı Manuel Valls, oyların yüzde 13'ünü alarak seçimleri dördüncü sırada tamamladı.

Manuel Valls'ın Barselona Belediye Başkanlığı adaylığı tartışmaları da beraberinde getirmişti
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 08:23 
Manuel Valls, Barselona, Fransa, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'da Uydu Taşıyan Rokete Yıldırım Çarptı Öldürdüğü Yılanın Fotoğrafını Paylaşan Oyuncu Mehmet Akif Alakurt'tan Pişkin Savunma Seçime 27 Gün Kala Son Anket! İşte İstanbul'da Son Durum Bülent Arınç'a Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nda Görev Verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 21:37:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa eski Başbakanı, Barselona belediye başkanlığı seçimlerinde 4. oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]