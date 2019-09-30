Son Dakika Haberleri: Fransa eski Cumhurbaşkanı Chirac için cenaze töreni düzenlendi
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Fransa eski Cumhurbaşkanı Chirac için cenaze töreni düzenlendi

29 dakika önce

Fransa eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac için Paris'teki Saint-Sulpice Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Fransa eski Cumhurbaşkanı Chirac için cenaze töreni düzenlendi, System.String[]

Fransa eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac için Paris'teki Saint-Sulpice Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlendi.


Fransa eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, Fransa'nın başkenti Paris'teki Saint-Sulpice Kilisesi'nde düzenlenen törende son yolculuğuna uğurlandı. Bu sabah Invalid Askeri Müzesi'nde düzenlenen törende binlerce Fransız, saygı duruşunda bulunarak Chirac'ı andı. Askeri törenin ardından bin 900 kişinin katılımıyla Chirac için Saint-Sulpice Kilisesi'nde cenaze töreni gerçekleştirildi.


Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eski Cumhurbaşkanı Chirac'ın ölümü nedeniyle bugünü ulusal yaş ilan etti. Cenaze törenine dünyanın dört bir yanından liderler katıldı. Aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD'nin eski Başkanı Bill Clinton'ın da bulunduğu yaklaşık 80 lider törene katıldı.


Cenaze törenin ardından eski Cumhurbaşkanının naaşı defnedilmek üzere Montparnasse Mezarlığı'na götürüldü. Chirac'ın 2016 yılında ölen küçük kızı Laurence'in yanına defnedileceği bildirildi.


Brüksel'de, Avrupa kurumlarının önündeki bayraklar, Chirac için yarıya indirildi. Törende Türkiye'yi Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa temsil etti.


Geçtiğimiz hafta Perşembe günü hayatını kaybeden 86 yaşındaki Chirac, 1995 ve 2007 yılları arasında Cumhurbaşkanı olarak görev yaparak François Mitterand'ın ardından Fransa'da en uzun süre Cumhurbaşkanlığı yapan ikinci isim olmuştu. - PARİS

Cumhurbaşkanı, Jack Chirac, Fransa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:39 Kaynak: İHA
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Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac için cenaze töreni düzenlendi
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