Fransa eski cumhurbaşkanı jacques chirac hayatını kaybetti
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Fransa'nın 22'nci Cumhurbaşkanı Jacques Chirac 86 yaşında hayatını kaybetti.
Fransa Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:20 Kaynak: DHA
'nın 22'nci Cumhurbaşkanı Jacques Chirac
86 yaşında hayatını kaybetti. 1995-2007 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı görevi yapan Chirac, 1977-1989 yılları arasında da Paris
Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştu.
2010, 2015 ve 2016'da Paris'te akciğer enfeksiyonu geçiren Chirac, 86 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini Fransız basınına damadı Frederic Salat-Baroux bildirdi. 1932 yılında doğan siyasetçi, 12 sene Paris Belediye Başkanlığı görevinde, 12 sene de Cumhurbaşkanlığı görevinde bulundu.
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