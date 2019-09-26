Son Dakika Haberleri: Fransa eski cumhurbaşkanlarından Jacques Chirac 86 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika Dünya Haber

Fransa eski cumhurbaşkanlarından Jacques Chirac 86 yaşında hayatını kaybetti

2 gün önce

Fransa eski cumhurbaşkanlarından Jacques Chirac 86 yaşında hayatını kaybetti

Fransa eski cumhurbaşkanlarından Jacques Chirac 86 yaşında hayatını kaybetti, System.String[]

Fransa eski cumhurbaşkanlarından Jacques Chirac 86 yaşında hayatını kaybetti.


86 yaşında ölen Chirac, 1995 ve 2007 yılları arasında cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı.

Euronews.com'da Görüntüle

Cumhurbaşkanı, Jack Chirac, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD tüm yaptırımların kaldırılmasını teklif etti
Fransa-Türkiye maçının misafir tribün biletleri tükendi Atatürk ile Bayar'ın birlikte seyahat ettiğine dair ilk videosu yayınladı Rusya'da evin balkonunda sigara içmek yasaklanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.9.2019 14:38:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa eski cumhurbaşkanlarından Jacques Chirac 86 yaşında hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]