Fransa eski cumhurbaşkanlarından Jacques Chirac 86 yaşında hayatını kaybetti
2 gün önce
Fransa eski cumhurbaşkanlarından Jacques Chirac 86 yaşında hayatını kaybetti
Fransa eski cumhurbaşkanlarından Jacques Chirac 86 yaşında hayatını kaybetti.
86 yaşında ölen Chirac, 1995 ve 2007 yılları arasında cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:45
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