Son Dakika Haberleri: Fransa Eski Savunma Bakanı Goulard suçlu bulundu
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Fransa Eski Savunma Bakanı Goulard suçlu bulundu

6 saat önce

Fransız adaleti, Eski Savunma Bakanı Sylvie Goulard'ı asistanını işe almış gibi gösterip, ona haksız maaş ödenmesini sağladığı için açılan soruşturma kapsamında suçlu buldu.

Fransa Eski Savunma Bakanı Goulard suçlu bulundu, System.String[]

Fransız adaleti, Eski Savunma Bakanı Sylvie Goulard'ı asistanını işe almış gibi gösterip, ona haksız maaş ödenmesini sağladığı için açılan soruşturma kapsamında suçlu buldu.


Fransa Eski Savunma Bakanı Sylvie Goulard, bir süredir Avrupa Parlamentosu'nda işe almış gibi gösterdiği asistanlarının istihdamı sırasında kamu fonlarını haksız yere kullandığı gerekçesiyle suçlu bulundu. Suçlamalar kapsamında Goulard, Avrupa Parlamentosu'na 50 bin dolar geri ödemeyi kabul etti. 50 bin dolarlık ödemenin eski bakanın çalışma kanıtı sağlayamadığı asistanlarından birinin 8 aylık maaşına eşdeğer olduğu belirtildi.


Dava, Haziran 2017'de Goulard'ın üyesi olduğu Demokratik Hareket'le (MoDem) ilgili başlatılan bir soruşturma kapsamında eski bir parti üyesi Jean-Luc Benhamias'ın, 2010-2011 yıllarında Avrupa Parlamentosu için haksız fonları kullanıldığını iddia ederek savcılığa bir mektup göndermesinin ardından başladı. Goulard ve Eski Adalet Bakanı Alexandre Nardella'nın yanı sıra birçok MoDem Partisi üyesi sahte iş skandalıyla suçlandı ya da soruşturuldu.


Avrupa'da "AB'deki sahte işler skandalı" olarak bilinen davanın kahramanı Goulard, suçlamalar gündeme geldiği dönemde önce Fransa Savunma Bakanlığı görevinden istifa etti. Ardından da tüm bu suçlamalara rağmen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Avrupa Parlamentosu Komisyon üyeliğine aday gösterildi ancak veto edildi. - PARİS

Sylvie Goulard, Avrupa, Fransa, Politika

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:12 Kaynak: İHA
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