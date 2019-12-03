Son Dakika Haberleri: Fransa eski Savunma Bakanı Sylvie Goulard yolsuzluktan suçlu bulundu
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Fransa eski Savunma Bakanı Sylvie Goulard yolsuzluktan suçlu bulundu

7 saat önce

Fransa'nın eski Savunma Bakanı Sylvie Goulard, hakkında yürütülen kamu fonlarını zimmetine geçirme soruşturması sonucunda suçlu bulundu.

Fransa eski Savunma Bakanı Sylvie Goulard yolsuzluktan suçlu bulundu, System.String[]

Fransa'nın eski Savunma Bakanı Sylvie Goulard, hakkında yürütülen kamu fonlarını zimmetine geçirme soruşturması sonucunda suçlu bulundu.

Goulard hakkında aynı iddiadan hem Fransa'da, hem de Avrupa Parlamentosu'nda (AP) soruşturma açılmıştı. İddia ise, Goulard'ın Stéphane Thérou adlı asistanını Avrupa Parlamentosu'nda işe almış gibi göstererek, haksız maaş almasını sağlamasıydı.

Goulard, asistanın çalıştığına dair herhangi bir kanıt sunamayınca, asistanına ödenmiş olan 8 aylık maaşı (45 bin Euro) AP'ye geri ödemeyi kabul etti ve Parlamento 30 Ağustos'ta soruşturmayı kapattı. Goulard hakkında Fransa mahkemeleri tarafından açılan ikinci soruşturma ise geçtiğimiz Cuma günü karara bağlandı ve Goulard 'kamu fonlarını zimmetine geçirmekten' suçlu bulundu.

Davaya konu olan soruşturma savcılığa gönderilen bir mektup ile başlatılmıştı ve basına 'AB'deki sahte işler skandalı' olarak yansımıştı. Goulard, önce Fransa Savunma Bakanlığı görevinden istifa etti, tüm bu suçlamalara rağmen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Avrupa Parlamentosu Komisyon üyeliğine aday gösterildi ancak Avrupa Parlamentosu'nda ezici bir çoğunlukla veto edildi. Oylamaya katılan Avrupa Parlamenterlerinin 82'si 'hayır', 29'u ise 'evet' oyu kullandı. Sylvie Goulard, Fransa'da Türkiye'nin AB üyeliğine yönelik sert muhalefeti ve bu konuda yazdığı kitap ile biliniyor.


Sylvie Goulard, Fransa, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:08 Kaynak: DHA
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