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Fransa eTwinning Yıllık Konferansı

7 saat önce

Ağrı Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Müdür Yardımcısı Büşra Karaca, Fransa'da düzenlenen eTwinning yıllık konferansına katıldı.

Fransa eTwinning Yıllık Konferansı, System.String[]

Ağrı Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Müdür Yardımcısı Büşra Karaca, Fransa'da düzenlenen eTwinning yıllık konferansına katıldı.


44 ülkenin öğretmenlerinin ve Milli Eğitim Bakanlığı temsilcilerinin katıldığı eTwinning Yıllık Konferansı 23-26 Ekim 2019 tarihinde Fransa'nın Cannes şehrinde gerçekleştirildi.


Konferansa Eğitim Teknolojileri Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Mustafa Hakan Bücük, Türkiye eTwinning Ulusal Destek Servisi Koordinatörü Mehmet Fatih Döğer, Ulusal Destek Servisi Mesleki ve Pedagojik Gelişim Sorumlusu Doç. Dr. Hülya Bal başkanlığında Türkiye genelinden 27 öğretmen katıldı.


Konferans açılış töreni, ödül töreni, workshoplar ve gala yemeğinin ardından demokratik katılım etkinlikleri ve kapanış konuşmaları ile son buldu. Fransa'da düzenlenen eTwinning Yıllık Konferansına katılan ve Ağrı'yı temsil eden Merkez Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Müdür Yardımcısı Büşra Karaca'yı tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Karaca'ya başarılar diledi. - AĞRI

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:28 Kaynak: İHA
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