Fransa Filistin Dayanışma Derneği'nden hükümete çağrı Açıklaması - Son Dakika

Fransa Filistin Dayanışma Derneği (AFPS), başkent Paris'te Filistin'e destek gösterisinin yasaklanması ve Başkan Bertrand Heilbronn'un gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

AFPS'den yapılan yazılı açıklamada, Başkan Bertrand Heilbronn'un Filistin'e destek gösterisi sonrası gittiği Dışişleri Bakanlığından ayrılırken gözaltına alındığı ve daha sonra serbest bırakıldığı anımsatıldı.

Filistin'e destek gösterisinde sendika görevlilerine para cezası kesildiği hatırlatılan açıklamada, "Bu tamamen kabul edilemez ve iktidarın Filistin halkıyla dayanışma konusunda sesimizi her türlü yolla engellemeye çalıştığını gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığının bu konuda açıklama yapması gerektiği kaydedilerek, "Fransız hükümetinden ifade ve gösteri özgürlüğüne yönelik tekrarlanan ve skandal niteliğindeki bu saldırılara son vermesini bekliyoruz." denildi.

Gazze ve Doğu Kudüs'te Filistinlileri yönelik saldırıların sürdüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yüksek sesle yeniden söylüyoruz. Bizi susturamayacaklar. Yapılacak eylemler bunu teyit etmeyi sağlayacak. Gazze'den gelen bilgiler özellikle endişe verici. Hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen saat yükseliyor ve halk korku içinde yaşıyor. Filistin halkı on yıllardır İsrail hükümetinin yaydığı ırkçı nefrete maruz kalıyor. Filistinliler, Kudüs ve Gazze'de uğradığı şiddet karşısında isyanlarını dile getiriyorlar. Fransa'dan Filistin halkını korumasını, maruz kaldığı saldırıları kınamasını ve gerekli önlemleri almasını istiyoruz."

Polis gösteriyi dağıtmıştı

Fransız polisi, İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının protesto edilmesi ve Filistin'e destek verilmesi için başkent Paris'te yapılmak istenen gösteriyi yasaklamıştı.

Filistin yanlısı derneklerin çağrısıyla Paris'te Dışişleri Bakanlığı yanındaki Invalides Meydanı'nda toplanan protestocular kısa süre Filistin lehine slogan atmış, sonrasında polis göstericileri dağıtmıştı.

AFPS Başkanı Heilbronn, gösteri sonrası Dışişleri Bakanlığına gitmiş, buradan çıkışta polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.