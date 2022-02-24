Fransa, Filistin yanlısı iki derneği kapatacak - Son Dakika
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Fransa, Filistin yanlısı iki derneği kapatacak

24.02.2022 20:45
Fransa, Filistin yanlısı iki derneği kapatacak

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, nefrete, şiddete ve ayrımcılığa çağrı yaptığı iddiasıyla Filistin yanlısı iki derneğin feshedileceğini belirtti.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, nefrete, şiddete ve ayrımcılığa çağrı yaptığı iddiasıyla Filistin yanlısı iki derneğin feshedileceğini belirtti.

Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebiyle "Palestine Vaincra" (Filistin Yenecek) ve "Comité Action Palestine" isimli derneklerin nefrete, şiddete ve ayrımcılığa çağrı yaptığı ve terör eylemlerini teşvik ettiği gerekçesiyle kapatılacağını ifade etti.

Darmanin'in Twitter'da paylaştığı Europe 1'in haberinde, hükümetin dernekleri İsrail'e karşı nefret beslemekle de suçladığı belirtildi.

Fransız hükümeti, geçen yıl Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF) ve Baraka City yardım derneğini çeşitli gerekçelerle kapatmıştı.

Paris yönetimi, geçen yıl ağustosta kabul ettiği "ayrılıkçı" yasasıyla Müslümanların hayatına müdahale etmesi nedeniyle eleştiriliyor.

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Gerald Darmanin, Süleyman Soylu, Filistin, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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