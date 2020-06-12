Fransa, François Mitterrand'ın gizli Ruanda Katliamı arşivlerini açıyor

Fransız mahkemesi Fransa 'nın Ruanda Katliamı'nda ilişkin arşivleri açma kararı verdi. Karar, Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un soruşturma emri vermesinden 14 ay sonra geldi.

Fransa'da Ruanda katliamına ilişkin yeni gelişme yaşandı. Fransa, eski Cumhurbaşkanı François Mitterand'ın Ruanda Soykırımı ile ilgili arşivlerini açacağını duyurdu. Soykırım öncesi Ruanda'da görev yapan General Jean Varret, soykırım riskini bildiğini ve Fransa'yı uyardığını ancak uyarılarının dikkate alınmadığını açıklamıştı. Eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand, Le Figaro gazetesine 1998'de verdiği mülakatta, "O ülkelerde bir soykırım yaşanması o kadar da önemli bir şey değil" demişti.

MİTTERAND ARŞİVLERE 2'NCİ BİR YASAK KOYDURMUŞTU

Fransa'da Ruanda katliamı dönemine dair arşivler üzerindeki "devlet sırrı" yasağının kaldırılmasına rağmen, Mitterrand tarafından ikinci bir yasak konulmuştu.

RUANDA SOYKIRIMI

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı. Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti. Fransa, soykırımı yapan Hutu hükümetinin uzun süre destekçisi olduğu için uluslararası kamuoyunda ve ülke içinde eleştiriliyor. Fransa, 23 Haziran 1994'de ülkenin güneybatısında sığınmacılar için güvenli bölge oluşturmak amacıyla Turkuaz Operasyonu'nu başlatmıştı. Fransa, soykırımı engellemek yerine soykırımcılara silah ve mühimmat desteği sağlayarak, Ruanda Yurtsever Cephesinin (RPF) ilerleyişini kısıtladığı için kınanmıştı. Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand, Le Figaro gazetesine 1998'de verdiği mülakatta, "O ülkelerde bir soykırım yaşanması o kadar da önemli bir şey değil." ifadesini kullanmıştı.

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