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Fransa Futbol Federasyonu, liglerin sonlandırılmasının ardından Ligue 1'de PSG'yi şampiyon ilan...
6 saat önce
Fransa Futbol Federasyonu, liglerin sonlandırılmasının ardından Ligue 1'de PSG'yi şampiyon ilan etti.
Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 06:36 Kaynak: İHA
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