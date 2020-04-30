Fransa Futbol Federasyonu , liglerin sonlandırılmasının ardından Ligue 1'de PSG'yi şampiyon ilan etti. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Marouane Fellaini zor günler geçiren eski kulübü Standart Liege'e 3 milyon euro borç verdi

Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı

Ukraynalı menajer Vadim Shabliy: Mircea Lucescu'ya Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklifler var

Fenerbahçe'den Erman Toroğlu'na sert tepki: Nefret duygularıyla hareket eden hakem eskisi

Beşiktaş, Bilal Budak'ın transferi için Manisaspor'la anlaştı

Fenerbahçe'de Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı ve affedildi

F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Razvan Lucescu için Sumudica'dan ilginç yorum: Türkiye'de hemen paketlerler

Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Türk sevgilisi Deniz Akalın'ı koronavirüsten korumak için malikanesine yerleştirdi

Hayrettin Demirbaş isyan etti: Galatasaray'da 5 şampiyonluğum var, Tarık Çamdal kadar kazanamadım