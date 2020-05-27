Fransa Futbol Federasyonu, Ligue 2'de

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP), geçen hafta Ligue 2'de hiçbir takımın küme düşmeyeceğini ve gelecek sezonun 22 takımla oynanacağını duyurmuştu.

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ligde küme düşme uygulanacağı ve 2020-2021 sezonuna 20 takımla devam edileceği belirtildi.

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