Fransa: Genç kahramanlar bir aileyi yanmaktan kurtardı - Son Dakika
BBC

Fransa: Genç kahramanlar bir aileyi yanmaktan kurtardı

31.03.2021 20:22
Fransa: Genç kahramanlar bir aileyi yanmaktan kurtardı, System.String[]

Fransa'nın Nantes kentinde, bir grup genç bir aileyi yanan bir apartman dairesinden kurtardıkları için övgü aldı.

Fransa'nın Nantes kentinde, bir grup genç bir aileyi yanan bir apartman dairesinden kurtardıkları için övgü aldı.

Geçen Pazan günü yaşanan olay anında çekilen görüntelerde, gençler binanın yanından tırmanırken ve bir anne babayı üçüncü katta yanan daireden kurtarırken görülüyor.

Çiftin altı aylık bebekleri de, yere dizilen şiltelere atılarak kurtarılıyor.

Hastaneye kaldırılan bebeğin iyileşmekte olduğu bildirildi.

Kurtarma çalışmasına katılan gençlerden biri olan Tahmid, apartman dumanlar içinde kalmışken bebeği balkondan fırlatmanın "başvurdukları son çare" olduğunu söyledi.

Alevler, binadaki diğer dairelere de yayıldı ve itfaiye ekiplerinin birkaç kişiyi daha kurtardıkları belirtildi.

Yerel gençlik örgütü Bien-etre et solidarité Pays de la Loire'ın kurucusu Kenza Zekkar BBC'ye yaptığı açıklamada, diğer apartman sakinleri itfaiyenin gelmesini beklerken, ailenin kurtarılmasını kendisinin organize ettiğini söyledi.

Zekkar binaya tırmananlar arasında eşinin de olduğunu belirtti.

Zekkar'ın gençlik örgütü, aileyi kurtaranlardan üçünün de göçmen oldukları belirtti ve şimdi kendilerine yasal statü ve ev verilmesi çağırısı yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a hitaben yazılan ve internet üzerinden imzalanan dilekçede "Bottiere kahramanlarının onurlandırılması" çağrısı yapılıyor.

2018'de Paris'te Malili bir göçmen de, dördüncü kat balkonundan sarkan küçük bir erkek çocuğunu tırmanarak kurtarmıştı.

Mamoudou Gassama daha sonra Fransa vatandaşı olmuş ve cumhurbaşkanı tarafından cesaret madalyasıyla ödüllendirilmişti.

cumhurbaşkanı, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fransa: Genç kahramanlar bir aileyi yanmaktan kurtardı - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Başakşehir'de 2 kişinin öldüğü çatışma anları kameraya yansıdı Başakşehir'de 2 kişinin öldüğü çatışma anları kameraya yansıdı Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi Son Dakika: Türkiye'de 31 Mart günü koronavirüs nedeniyle 152 kişi vefat etti, 39 bin 302 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 31 Mart günü koronavirüs nedeniyle 152 kişi vefat etti, 39 bin 302 yeni vaka tespit edildi Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı Acun Ilıcalı'nın Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'yı silme sebebi ortaya çıktı Acun Ilıcalı'nın Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'yı silme sebebi ortaya çıktı İmamoğlu'na 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Teyze'yi Kılıçdaroğlu ziyaret etti İmamoğlu'na 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Teyze'yi Kılıçdaroğlu ziyaret etti Baba ve 11 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği kaza kamerada Baba ve 11 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Güvenlik Soruşturması teklifi muhalefetin oylarıyla reddedildi Güvenlik Soruşturması teklifi muhalefetin oylarıyla reddedildi         
21:33
Sarı-Lacivertli kulüp, Ozan'a mutlu gününde üzerinde özel not yazan 19.07 ayar alyans hediye etti Sarı-Lacivertli kulüp, Ozan'a mutlu gününde üzerinde özel not yazan 19.07 ayar alyans hediye etti         
21:06
Hande Erçel, hakkında çıkan aşk iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu Hande Erçel, hakkında çıkan aşk iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu         
20:34
Göz göre göre faciaya davetiye çıkarmışlar! Korkunç atık gazı patlamasında yeni detaylar Göz göre göre faciaya davetiye çıkarmışlar! Korkunç atık gazı patlamasında yeni detaylar         
20:22
AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır         
20:00
Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak         
19:47
Son Dakika: Başakşehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı Son Dakika: Başakşehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı         
18:36
Evinde interneti olanlar dikkat! Önem vermediğiniz konu başınıza iş açabilir Evinde interneti olanlar dikkat! Önem vermediğiniz konu başınıza iş açabilir         
16:46
Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti         
16:13
Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu         
14:49
Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı         
14:48
Brezilya'da eşi benzeri görülmemiş kriz: Korona ölümleri rekor kırıyor, tüm komutanlar istifa etti Brezilya'da eşi benzeri görülmemiş kriz: Korona ölümleri rekor kırıyor, tüm komutanlar istifa etti         
14:13
Barış Atay'ın Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt         
13:54
Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak         
13:12
Sakarya'da 30 milyon dolara kurulan fabrika, Türkiye'yi nitril eldiven konusunda dışa bağımlılıktan kurtaracak Sakarya'da 30 milyon dolara kurulan fabrika, Türkiye'yi nitril eldiven konusunda dışa bağımlılıktan kurtaracak         
11:22
48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı         
09:55
Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 21:45:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa: Genç kahramanlar bir aileyi yanmaktan kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei