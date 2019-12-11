Fransa genel grev sürüyor.. polisten eylemcilere sert müdahale - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fransa genel grev sürüyor.. polisten eylemcilere sert müdahale - Son Dakika

Fransa genel grev sürüyor.. polisten eylemcilere sert müdahale

7 saat önce

Fransa genel grev sürüyor.

Fransa genel grev sürüyor.. Polisten eylemcilere sert müdahale

Fransa, (DHA) ? Fransa'da hükümetin emeklilik reformunun protesto edilmesi için başlayan ve yüzbinlerce kişinin katılımıyla devam eden genel grevde polisin eylemcilere yönelik sert müdahalesi sosyal medyaya tepki çekti.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tartışmalı emeklilik reformunu protesto etmek isteyen yüzbinlerce kişinin katılımıyla günlerdir süren grevde, birçok metro ve tren hattının kapanmasıyla toplu taşımada aksamalar yaşanıyor. Fransa halkının aksayan toplu taşıma sonucu özel araçlarıyla trafiğe çıkmaları nedeniyle şehir içi ve otoyollarda kilometrelerce araç kuyrukları oluştuğu bildirildi.

Fransa'nın çeşitli bölgelerinde dün devam eden protestolara aralarında demir yolu çalışanları, öğretmenler, havayolu personelleri, itfaiye personelleri ve doktorların bulunduğu yaklaşık 300 bin kişinin katıldığı belirtildi. Grevler için başkent Paris başta olmak üzere, Fransa'nın çeşitli kentlerinde görev alan polislerin, eylemciler üzerindeki sert müdahalesi sosyal medyaya yansıdı.

Eylemcilerin sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, polisin eylemcileri dağıtmak için biber gazı kullandığı ve biber gazı kapsüllerinden birinin park halinde duran aracın arka camını kırarak içerisine düştüğü görüldü. Öte yandan, birçok noktada polisin gözaltı yaptığı; birçok gözaltı sırasında da polisin sert kullandığı görüldü.

Fransa genel grev sürüyor.. polisten eylemcilere sert müdahale

Emmanuel Macron, Fransa, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya'da 50 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
Havalimanlarında 2020 otopark ücretleri belli oldu Fransız polisinden göstericilere sert müdahale! Protestocu gözünden vuruldu Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız

Son Dakika Haberleri
22:10 Sakarya'da boğazına şeker kaçan çocuğu hastaneye yetiştiren şoför Sarı o anları anlattı - Son Dakika
22:10 Arakanlı mültecilerden "soykırımı" inkar eden Suu Çii'ye tepki - Son Dakika
22:10 Malatya'da bin ton sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
22:08 Esenyurt'ta hareketli anlar, polis elinde silah olan şüpheliyi böyle vurdu - Son Dakika
22:08 Batı Kudüs'te Netanyahu'ya destek gösterisi - Son Dakika
21:49 Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız - Son Dakika
21:22 MHP'li Erzincan Belediyesi, T.C. ibaresi ekledi - Son Dakika
21:17 Kırmızı uyarı verilen Antalya'nın son meteoroloji radarı görüntüsü paylaşıldı - Son Dakika
20:10 Edirne'de paniğe neden olan saldırgan polisi alarma geçirdi! Özel Harekat operasyon yaptı - Son Dakika
19:08 Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 22:11:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa genel grev sürüyor.. polisten eylemcilere sert müdahale - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]