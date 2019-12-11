Fransa genel grev sürüyor.. Polisten eylemcilere sert müdahale - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa genel grev sürüyor.. Polisten eylemcilere sert müdahale - Son Dakika Dünya

Fransa genel grev sürüyor.. Polisten eylemcilere sert müdahale

6 saat önce

? Fransa'da hükümetin emeklilik reformunun protesto edilmesi için başlayan ve yüzbinlerce kişinin katılımıyla devam eden genel grevde polisin eylemcilere yönelik sert müdahalesi sosyal medyaya tepki çekti.

Fransa genel grev sürüyor.. Polisten eylemcilere sert müdahale, System.String[]
? Fransa'da hükümetin emeklilik reformunun protesto edilmesi için başlayan ve yüzbinlerce kişinin katılımıyla devam eden genel grevde polisin eylemcilere yönelik sert müdahalesi sosyal medyaya tepki çekti.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tartışmalı emeklilik reformunu protesto etmek isteyen yüzbinlerce kişinin katılımıyla günlerdir süren grevde, birçok metro ve tren hattının kapanmasıyla toplu taşımada aksamalar yaşanıyor. Fransa halkının aksayan toplu taşıma sonucu özel araçlarıyla trafiğe çıkmaları nedeniyle şehir içi ve otoyollarda kilometrelerce araç kuyrukları oluştuğu bildirildi.

Fransa'nın çeşitli bölgelerinde dün devam eden protestolara aralarında demir yolu çalışanları, öğretmenler, havayolu personelleri, itfaiye personelleri ve doktorların bulunduğu yaklaşık 300 bin kişinin katıldığı belirtildi. Grevler için başkent Paris başta olmak üzere, Fransa'nın çeşitli kentlerinde görev alan polislerin, eylemciler üzerindeki sert müdahalesi sosyal medyaya yansıdı.

Eylemcilerin sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, polisin eylemcileri dağıtmak için biber gazı kullandığı ve biber gazı kapsüllerinden birinin park halinde duran aracın arka camını kırarak içerisine düştüğü görüldü. Öte yandan, birçok noktada polisin gözaltı yaptığı; birçok gözaltı sırasında da polisin sert kullandığı görüldü.


- Fransa
Fransa, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:34 Kaynak: DHA
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