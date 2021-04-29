Fransa Genel Kurmay Başkanlığı e-bildiriye imza atan askerlere yaptırım uygulayacak - Son Dakika

Fransa Genel Kurmay Başkanlığı e-bildiriye imza atan askerlere yaptırım uygulayacak

29.04.2021 13:03
Fransa Genel Kurmay Başkanlığı e-bildiriye imza atan askerlere yaptırım uygulayacak, System.String[]

Fransa Genelkurmay Başkanı François Lecointre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a iç savaş uyarısının yapıldığı e-bildiriye imza atan, aralarında emekli generallerin de bulunduğu askerlere yaptırım uygulanacağını bildirdi.

Fransa Genelkurmay Başkanı François Lecointre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a iç savaş uyarısının yapıldığı e-bildiriye imza atan, aralarında emekli generallerin de bulunduğu askerlere yaptırım uygulanacağını bildirdi.

Lecointre, Le Parisien'e verdiği özel röportajda, metne imza atan binlerce asker arasında 4'ü subay 18 muvazzaf asker tespit ettiklerini söyledi.

Aktif görevde olanlara askeri disiplin yaptırımı uygulanacağını aktaran Lecointre, ayrıca 2S statüsündeki emekli generallerin, bu statüden çıkarılıp tam emekli olmalarını istediğini ifade etti.

Lecointre, "Savunma Bakanlığının talebiyle biz prosedürü başlatıyoruz. Bu generaller yüksek askeri konseyin karşısına çıkacak ama nihayetinde, sicilden çıkarma kararını Cumhurbaşkanı imzalayacak." dedi.

Fransa ordusunda general rütbesindeki askerlerin statüleri 1S ve 2S olarak ikiye ayrılıyor. 1S'ye (birinci bölüm) görevdeki ve geçici görevdeki generaller dahilken aktif görevi bırakan generaller 2S (ikinci bölüm) içinde yer alıyor.

Fransa Savunma Bakanlığının emrinde ihtiyat ödeneği alan ve askerlere has ayrıcalıklardan yararlanan 2S statüsündeki emekli generallerin, muvazzaflar gibi dini veya siyasi konularda fikir beyan etmesi yasak.

Başbakan Castex e-bildiriyi kınadı

Diğer yandan Başbakan Jean Castex, 21 Nisan'da Valeurs Actuelles sitesinde yayımlanan e-bildirinin cumhuriyet ilkelerine aykırı olduğunu belirterek buna imza atanları şiddetle kınadı.

Castex, "Emekli generallerin, Fransa'da büyüyen kaos karşısında müdahaleyle tehdit ettiği bu bildiri, ordunun onuru ve vazifesi ile tüm cumhuriyet ilkelerine aykırıdır." ifadesini kullandı.

Askerler, "ülkede büyüyen kaosu engellenmezse iç savaş çıkar" uyarısı yapmıştı

Aralarında yaklaşık 20 emekli general ile emekli ve muvazzaf subayların bulunduğu askerler, Valeurs Actuelles sitesinde yayımladıkları açık mektupta, ülkede büyüyen kaos olduğu iddiasında bulunarak Cumhurbaşkanı Macron'a bu kaosu engellemezse iç savaş çıkacağı ve ölümlerden sorumlu olacağı uyarısında bulunmuştu.

"İslamcılık" ve banliyölerde yaşayanların Fransa'da toplumsal bölünmeye yol açtığı iddia edilen mektupta, askerler yöneticilerin bu tehlikeleri yok etmesi gerektiğini savunmuştu.

Aşırı sağcı Marine Le Pen, endişelerini paylaştığını ifade ederek, e-bildiriye imza atan askerleri saflarına davet ederken muhalefetteki sol partiler, kınadıkları e-bildiriye hükümetin uzun süre sessiz kalmasına tepki göstermişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa Genel Kurmay Başkanlığı e-bildiriye imza atan askerlere yaptırım uygulayacak - Son Dakika


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