Fransa Genelkurmay Başkanı Burkhard'dan Nijer'e ziyaret - Son Dakika
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Fransa Genelkurmay Başkanı Burkhard'dan Nijer'e ziyaret

02.04.2022 02:26
Fransa Genelkurmay Başkanı Burkhard'dan Nijer'e ziyaret

Fransa Genelkurmay Başkanı Thierry Burkhard, Mali sınırı yakınlarındaki Fransız askerlerinin de bulunduğu Nijer özel kuvvetler kampını ziyaret etti.

Fransa Genelkurmay Başkanı Thierry Burkhard, Mali sınırı yakınlarındaki Fransız askerlerinin de bulunduğu Nijer özel kuvvetler kampını ziyaret etti.

Nijer ordusundan yapılan açıklamaya göre, Burkhard, Nijerli mevkidaşı Salifou Mody ile başkent Niamey'e 100 kilometre mesafedeki Ouallam askeri kampına ziyaret gerçekleştirdi.

Nijer basınına konuşan Burkhard da Zarma yerel dilinde kasırga anlamına gelen "Almahaou" operasyonun komuta merkezinin bulunduğu Ouallam'da Nijerli ve Fransız askerlerin terörle mücadeledeki kararlılığını gördüğünü belirtti.

Burkhard, Barkhane Operasyonu'na ilişkin gelen bir soruya da "Fransız ordusunun çeşitli nedenlerle Mali'den ayrılarak Nijer'de yeniden konuşlanacağı" yanıtını verdi.

Nijer hükümetinin isteği üzerine bölgede olduklarının altını çizen Burkhard, Sahel'de terörle mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Görevine Temmuz 2021'de başlayan Burkhard, son temasları da dahil Nijer'i 3 kez ziyaret etmiş oldu.

Mali krizi sonrası stratejik partner Nijer

Wagner paralı askerlerinin Mali'de konuşlanacağı iddiaları üzerine Mali ile Fransa arasında Eylül 2021'de bir kriz patlak vermişti.

Yaklaşık 10 yıldır Sahel'de çeşitli askeri operasyonlar yürüten Fransa, Wagner iddialarına tepki vermiş ve Bamako yönetimiyle arası açılmıştı.

Fransa, Mali'deki cunta yönetiminin bu süreçte Rusya ile de yakınlaşmasının akabinde 2013'den bu yana yürütülen Barkhane Operasyonu'nun kademeli olarak sonlanacağını duyurmuştu.

Mali'deki ana askeri üslerden çekilen Fransa, Barkhane unsurlarının Nijer'in Mali sınırına yeniden konuşlanacağını, bu konuda Nijer tarafıyla mutabakata varıldığını duyurmuştu.

Burkhard'ın ziyaretinin, Nijer Meclisinde Barkhane unsurlarının yeniden konuşlanmasına ilişkin yapılacak oylama öncesine denk gelmesi ise dikkati çekti.

Barkhane Operasyonu'nun hava üssü Niamey'de bulunuyor ve burada 900 Fransız askerinin görev yaptığı belirtiliyor.

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Barkhane Operasyonu, Genelkurmay Başkanı, Fransa, Nijer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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