Son Dakika Haberleri: "Fransa göçmenleri iyi karşılamak istiyorsa herkesi kabul edemez"
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"Fransa göçmenleri iyi karşılamak istiyorsa herkesi kabul edemez"

2 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, son yıllarda Avrupa'da göçün arttığını ve artmaya devam edeceğini belirterek, "Fransa (göçmenleri) iyi karşılamak istiyorsa herkesi kabul edemez." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, son yıllarda Avrupa'da göçün arttığını ve artmaya devam edeceğini belirterek, "Fransa (göçmenleri) iyi karşılamak istiyorsa herkesi kabul edemez." dedi.

Macron, Europe 1 radyosuna verdiği demeçte, cumhurbaşkanlığı görevine geldiğinden bu yana Fransa'ya yapılan iltica başvurularının ciddi anlamda artış gösterdiğini ve bu konuda Avrupa ülkeleri arasında yeteri kadar iş birliğinin yapılmadığını belirtti.

Son yıllarda Avrupa'da göçün arttığını ve artmaya devam edeceğini ifade eden Macron, "Fransa, (göçmenleri) iyi karşılamak istiyorsa herkesi kabul edemez." diye konuştu.

Macron, göçmenleri iyi karşılama konusunda söz verdiğini hatırlatarak, "Benim belirlediğim hedef buydu. Temmuz 2017'de bu konuda söz vermiştim ancak bu sözü yerine getiremedik." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'da iltica ve göçmen konusunda ortak bir politikanın ve kuralların oluşturulması gerektiğini kaydeden Macron, "Bugün Fransa'da olduğu gibi Avrupa'da da etkili ve insani değiliz." dedi.

Macron, göçmenleri insani şekilde ülkesinde ağırlamak istediğini ancak çok fazla talep edilen bir ülke olmamaları gerektiğini belirtti.

Macron ayrıca, korunmaya ihtiyacı olan göçmenlere öncelik verilmesi, ülkeye yasa dışı giren ve iltica hakkına sahip olmayanların geri gönderilmesi gerektiğini savundu.

Cumhurbaşkanı, Avrupa, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:16 Kaynak: AA
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