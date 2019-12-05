Son Dakika Haberleri: Fransa grev nedeniyle felç, polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti
Son Dakika Dünya Fransa grev nedeniyle felç, polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti - Son Dakika Dünya

Fransa grev nedeniyle felç, polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti

6 saat önce

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto eden on binlerce kişi, ülke genelinde hayatı adeta felce uğrattı

Fransa grev nedeniyle felç, polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti, System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformu protestoları yer yer şiddete dönüşürken, polis göstericilere sis bombası ve gözyaşartıcı gazla müdahale etti.


Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto eden on binlerce kişi, ülke genelinde hayatı adeta felce uğrattı.

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Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Polis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 07:13 
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