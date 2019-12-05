Fransa grev nedeniyle felç, polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto eden on binlerce kişi, ülke genelinde hayatı adeta felce uğrattı.

Fransa 'nın başkenti Paris 'te emeklilik reformu protestoları yer yer şiddete dönüşürken, polis göstericilere sis bombası ve gözyaşartıcı gazla müdahale etti.

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