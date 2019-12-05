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Fransa grev nedeniyle felç, polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti
6 saat önce
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto eden on binlerce kişi, ülke genelinde hayatı adeta felce uğrattı
Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformu protestoları yer yer şiddete dönüşürken, polis göstericilere sis bombası ve gözyaşartıcı gazla müdahale etti.
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto eden on binlerce kişi, ülke genelinde hayatı adeta felce uğrattı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 07:13
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