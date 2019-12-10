Son Dakika Haberleri: Fransa grevlere teslim: Macron reformuna karşı olan eylemciler sokağa döküldü
Son Dakika Dünya Fransa grevlere teslim: Macron reformuna karşı olan eylemciler sokağa döküldü - Son Dakika Dünya

Fransa grevlere teslim: Macron reformuna karşı olan eylemciler sokağa döküldü

6 saat önce

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformu, başta Paris olmak üzere birçok kentte protesto edilmeye devam ediyor. Yaklaşık 800 bin kişinin katılımıyla perşembe başlayan ve 6 gündür devam eden grev ve gösteriler nedeniyle ülkede ulaşım felç oldu

Fransa grevlere teslim: Macron reformuna karşı olan eylemciler sokağa döküldü, System.String[]

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformu, başta Paris olmak üzere birçok kentte protesto edilmeye devam ediyor.


İçişleri Bakanlığın açıklamasına göre, salı günü ülke genelinde yapılan gösterilere yaklaşık 339 bin kişi katılırken, başken Paris'te 31 bin kişi sokaklardaydı.

Euronews.com'da Görüntüle

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 08:46 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, ip üzerinde amuda kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "İdolünüz kim?" diye sordular, verdiği yanıt salonda büyük alkış aldı Fransa, Didier Deschamps'ın sözleşmesini uzattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert "Nobel" tepkisi: Bir caniyi savunan bu şahsa ödül verilmesi rezalettir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 02:53:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa grevlere teslim: Macron reformuna karşı olan eylemciler sokağa döküldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]