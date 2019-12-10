Fransa grevlere teslim: Macron reformuna karşı olan eylemciler sokağa döküldü

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformu, başta Paris olmak üzere birçok kentte protesto edilmeye devam ediyor.



İçişleri Bakanlığın açıklamasına göre, salı günü ülke genelinde yapılan gösterilere yaklaşık 339 bin kişi katılırken, başken Paris'te 31 bin kişi sokaklardaydı.