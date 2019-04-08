Fransa, Hafter'ı Desteklediği İddiasını Reddetti
24 dakika önce
Fransa medyasına açıklama yapan bir Fransız üst düzey yetkili, hükümetin Libya'nın başkenti Trablus'a saldıran Halife Hafter'ı desteklediği iddialarını reddetti.
Fransa
medyasına açıklama yapan bir Fransız üst düzey yetkili, hükümetin Libya
'nın başkenti Trablus
'a saldıran Halife Hafter
'ı desteklediği iddialarını reddetti.
Libya Ulusal Kurtuluş Ordusu Lideri Halife Hafter, NATO destekli Ulusal Mutabakat Hükümetinin elinde bulunan başkent Trablus'a doğru yürüyüşe geçmiş, yabancı güçlerin ülkeden çıkarılacağını duyurmuştu. Fransa medyasına konuşan bir üst düzey Fransız yetkili, Fransa'nın gizli bir planı olduğu iddialarını reddetti. Yetkili, Hafter'in Trablus'a düzenlediği saldırıdan Fransa'nın haberdar olmadığı bilgisini paylaştı.
Libya Başbakanı Fayiz El-Serrac ise Fransa'yı Hafter'i desteklemekle suçlamıştı. Fransa Büyükelçisiyle görüşen Başbakan El-Serrac, Hafter'e yapılan desteğin çekilmesini istemişti. - PARİS
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:27 Kaynak: İHA
PSG Şampiyonluk Fırsatını Tepti
Mühürsüz Zarftan MHP Çıktı, Yusufeli'nde Kazanan AK Parti Oldu
Erol Olçok'un Eşi Nihal Olçok'tan İstanbul Seçimleri İçin Sürpriz Çağrı
Sedat Peker'den Seçimle İlgili Tehlikeli Açıklama: Devlet Sokağa Çıkın Derse Çıkarız