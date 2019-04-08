Son Dakika Haberleri: Fransa, Hafter'ı Desteklediği İddiasını Reddetti

Fransa, Hafter'ı Desteklediği İddiasını Reddetti

24 dakika önce

Fransa medyasına açıklama yapan bir Fransız üst düzey yetkili, hükümetin Libya'nın başkenti Trablus'a saldıran Halife Hafter'ı desteklediği iddialarını reddetti.

Fransa, Hafter'ı Desteklediği İddiasını Reddetti, System.String[]
Fransa medyasına açıklama yapan bir Fransız üst düzey yetkili, hükümetin Libya'nın başkenti Trablus'a saldıran Halife Hafter'ı desteklediği iddialarını reddetti.

Libya Ulusal Kurtuluş Ordusu Lideri Halife Hafter, NATO destekli Ulusal Mutabakat Hükümetinin elinde bulunan başkent Trablus'a doğru yürüyüşe geçmiş, yabancı güçlerin ülkeden çıkarılacağını duyurmuştu. Fransa medyasına konuşan bir üst düzey Fransız yetkili, Fransa'nın gizli bir planı olduğu iddialarını reddetti. Yetkili, Hafter'in Trablus'a düzenlediği saldırıdan Fransa'nın haberdar olmadığı bilgisini paylaştı.

Libya Başbakanı Fayiz El-Serrac ise Fransa'yı Hafter'i desteklemekle suçlamıştı. Fransa Büyükelçisiyle görüşen Başbakan El-Serrac, Hafter'e yapılan desteğin çekilmesini istemişti. - PARİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:27 Kaynak: İHA

Halife Hafter, Libya, Trablus, Fransa, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PSG Şampiyonluk Fırsatını Tepti Mühürsüz Zarftan MHP Çıktı, Yusufeli'nde Kazanan AK Parti Oldu Erol Olçok'un Eşi Nihal Olçok'tan İstanbul Seçimleri İçin Sürpriz Çağrı Sedat Peker'den Seçimle İlgili Tehlikeli Açıklama: Devlet Sokağa Çıkın Derse Çıkarız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 15:51:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa, Hafter'ı Desteklediği İddiasını Reddetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]