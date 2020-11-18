Fransa Halk Sağlığı Direktörü Salomon: "Emeğimiz meyvesini vermeye başlıyor" - Son Dakika

Fransa Halk Sağlığı Direktörü Jerome Salomon, sokağa çıkma yasağının 18. gününde vaka sayısında düşüşe geçildiğini belirterek, "Toplu emeğimiz meyvesini vermeye başlıyor" dedi.

Fransa'da sokağa çıkma yasağının 18. gününde Fransa Halk Sağlığı Direktörü Jerome Salomon yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının son durumunu değerlendirdi. Vaka sayısındaki düşüşe dikkat çeken Salomon, "Toplu emeğimiz meyvesini vermeye başlıyor" dedi. Vaka rekoruna 2 Kasım'da 69 bin 500 pozitif vaka test edilmesiyle ulaşıldığını hatırlatan Salomon, "Zirveye ulaştığımız günden beri vakalarda düşüş var. Ama halen normal seviyeye ulaşılmasına çok var" diye konuştu.

Dün itibarıyla hastanede yatan hasta sayısında en yüksek seviyeye ulaşıldığını açıklayan Salomon, "33 bin 500 vaka hastanede tedavi edilmekte, 4 bin 854 kişi yoğun bakımda" bilgisini paylaştı.

(Özlem Kaplan/İHA)