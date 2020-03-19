Fransa her akşam saat 8'de koronavirüse karşı pencerelerde - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa her akşam saat 8'de koronavirüse karşı pencerelerde - Son Dakika Dünya

Fransa her akşam saat 8'de koronavirüse karşı pencerelerde

1 saat önce

Fransa her akşam saat 8'de koronavirüse karşı pencerelerdeView on euronews.

Fransa her akşam saat 8'de koronavirüse karşı pencerelerdeView on euronews

Fransa her akşam saat 8'de koronavirüse karşı pencerelerde

Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:33 

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