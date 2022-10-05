Fransa'da benzin istasyonlarının yüzde 12'si akaryakıt tedarik sıkıntısıyla karşı karşıya - Son Dakika
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Fransa'da benzin istasyonlarının yüzde 12'si akaryakıt tedarik sıkıntısıyla karşı karşıya

05.10.2022 16:56
Fransa'da benzin istasyonlarının yüzde 12'si akaryakıt tedarik sıkıntısıyla karşı karşıya

Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, benzin istasyonlarının yüzde 12'sinde akaryakıt tedarikinde sıkıntı yaşandığını bildirdi.

Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, benzin istasyonlarının yüzde 12'sinde akaryakıt tedarikinde sıkıntı yaşandığını bildirdi.

Veran, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı basın açıklamasında, ülke genelindeki benzin istasyonlarının yüzde 12'sinde en az bir yakıt tipiyle ilgili tedarik sıkıntısı yaşandığını belirterek Hauts-de-France bölgesindeki benzin istasyonlarının yüzde 30'undan fazlasının bu durumda olduğunu aktardı.

"Ancak (akaryakıt) kıtlığı olmadığının" altını çizen Veran, bazı yerlerde benzin istasyonlarını tedarik etmek için "ülkenin stratejik stoklarından" yararlandıklarını kaydetti.

Veran, akaryakıt sıkıntısına, pompa fiyatına yansıyan indirim ve TotalEnergies'in bazı rafineleriyle akaryakıt depolarında yaşanan grevin neden olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

Hükümet, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da benzin istasyonlarının yüzde 12'si akaryakıt tedarik sıkıntısıyla karşı karşıya - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da benzin istasyonlarının yüzde 12'si akaryakıt tedarik sıkıntısıyla karşı karşıya - Son Dakika
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