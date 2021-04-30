Fransa, hükümetin kurulmasını engelleyen Lübnanlı siyasetçilerin ülkeye girişine kısıtlama getirdi - Son Dakika

Fransa, hükümetin kurulmasını engelleyen Lübnanlı siyasetçilerin ülkeye girişine kısıtlama getirdi

30.04.2021 00:45
Fransa, hükümetin kurulmasını engelleyen Lübnanlı siyasetçilerin ülkeye girişine kısıtlama getirdi, System.String[]

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Lübnan'da hükümetin kurulmasını engelleyen siyasetçilere ülkeye girişlerine kısıtlama getirdiklerini bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Lübnan'da hükümetin kurulmasını engelleyen siyasetçilere ülkeye girişlerine kısıtlama getirdiklerini bildirdi.

Le Drian, Malta'ya gerçekleştirdiği ziyarette Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile düzenlediği basın toplantısında Lübnan'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hükümetin kurulmasını engelleyen ve yolsuzluk olaylarına dahil olan Lübnanlı siyasetçilere ülkeye girişlerine kısıtlama getirmeye başladıklarını ifade eden Le Drian, bu engellemeden sorumlu siyasetçilerin onlara karşı eylemsiz kalmayacaklarını anlamaları gerektiğini belirtti.

Le Drian, ilgili Lübnanlı siyasetçiler üzerinde "baskıyı artırmak" için Avrupa Birliği (AB) çerçevesinde kullanılabilecek yöntemler hakkında çalışma yaptıklarını kaydetti.

Lübnan'da krizin sona ermesini engelleyen herkese karşı ek önlemler alabileceklerini ve bunu uluslararası ortaklarıyla iş birliği içinde yapacaklarını aktaran Le Drian, ülkeye girişlerine kısıtlama getirilen Lübnanlı siyasetçilerin isimlerine ilişkin bilgi vermedi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, 13 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Fransa'nın, Lübnan'ın genel çıkarları yerine kişisel çıkarlarını tercih eden siyasetçilere karşı eyleme geçmekten çekinmeyeceğini" belirtmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 18 Mart'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın "çökmemesi" ve ülkede hükümetin kurulması için her şeyin yapılması gerektiğini bildirmişti.

6 Ağustos ve 1 Eylül 2020'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'u ziyaret eden Macron'un hükümetin kurulması için baskıları ve girişimleri sonuç vermemişti.

Macron, 2020'nin aralık ayı başında Lübnan'ı ziyaret etmeyi planlamış ancak yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması dolayısıyla ziyaret iptal edilmişti.

Lübnan'daki hükümet krizi

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ekonomik kriz nedeniyle düzenlenen protestolar sonucu 29 Ekim 2019'da istifa etmek zorunda kalan eski Başbakan Saad Hariri'yi 22 Ekim 2020'de yeniden hükümeti kurmakla görevlendirmişti ancak ülkedeki mezhep eksenli siyasi güçlerin bakanlık paylaşımında yaşadıkları anlaşmazlıklar nedeniyle hükümet kurma çalışmalarında ilerleme kaydedilmedi.

Lübnan'da farklı dinleri ve mezhepleri karşı karşıya getiren iç savaşı sonlandıran 1989'daki Taif Antlaşması gereğince, Lübnan Meclisi'ndeki 128 sandalye, Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında yarı yarıya paylaştırılıyor.

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa, Lübnan, Jean, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa, hükümetin kurulmasını engelleyen Lübnanlı siyasetçilerin ülkeye girişine kısıtlama getirdi - Son Dakika


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