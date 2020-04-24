Fransa hükümetinden Air France'a 7 milyar Euro'luk kredi desteği

Fransa hükümeti Fransız havayolu şirketi olan Air France'a 7 milyar Euro kredi desteği vereceğini açıkladı.



Korona virüs salgını nedeni ile en çok etkilenen sektörlerin başında gelen havacılık sektöründe kriz devam ederken, Fransa hükümetinden Fransız havayolu şirketi Air France'a 7 milyar Euro'luk kredi desteği verileceği açıklandı. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, yaptığı açıklamada "Ulusal şirketimizi kurtarmamız gerekiyor" ifadelerini kullanırken, kredinin 3 milyar Euro'luk kısmını devletin sağlayacağını, geri kalan 4 milyar Euro'luk kısma ise devletin kefil olacağını dile getirdi.



Fransız Bakan, verilen destek sonucunda Air France'ın kamulaştırılmasının söz konusu olmadığını vurguladı. - PARİS