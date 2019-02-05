Son Dakika Haberleri: Fransa İçişleri Bakanı 8 Kişinin Öldüğü Facia Bölgesinde

Fransa İçişleri Bakanı 8 Kişinin Öldüğü Facia Bölgesinde

32 dakika önce

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Paris'te 8 kişinin öldüğü yangının yaşandığı bölgeye gelerek itfaiye erleriyle görüştü.

Fransa İçişleri Bakanı 8 Kişinin Öldüğü Facia Bölgesinde, System.String[]
Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Paris'te 8 kişinin öldüğü yangının yaşandığı bölgeye gelerek itfaiye erleriyle görüştü.

Fransa'nın başkenti Paris'te gece saatlerinde meydana gelen apartman yangınında 8 kişinin hayatını kaybettiği aktarılırken Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner facianın yaşandığı bölgeye geldi. Castaner sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Paris itfaiyesine gösterdikleri yoğun çabadan dolayı teşekkür etti.

Paris'in 16'ncı bölgesinde 41 yaşındaki bir kadın henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı bir apartmanı ateşe verdi. Olayda 8 kişi hayatını kaybederken 30 kişi de yaralandı. Yangına 200 itfaiye eri müdahale etti. - PARİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:19 Kaynak: İHA

Paris, Fransa, İçişleri Bakanı, 3. Sayfa
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